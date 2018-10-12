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Trump'tan ikinci Brunson mesajı

12.10.2018 17:12 | Son Güncelleme

Başkan Trump Brunson kararının açıklanmasından sonra attığı ikinci tweet mesajında, "Düşüncelerim ve dualarım Rahip Brunson'la. Umarız kısa zamanda güvenle evine (Amerika'ya) geri döner" dedi

Trump'tan ikinci Brunson mesajı

Başkan Trump Brunson kararının açıklanmasından sonra attığı ikinci tweet mesajında, "Düşüncelerim ve dualarım Rahip Brunson'la. Umarız kısa zamanda güvenle evine (Amerika'ya) geri döner" dedi

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Başkan Donald Trump'tan Brunson tweet'iBaşkan Donald Trump'tan Brunson tweet'i
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