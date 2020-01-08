HABER
  4. Trump'tan İlk Açıklama: 'Her Şey Yolunda'

Trump'tan İlk Açıklama: 'Her Şey Yolunda'

08.01.2020 06:07 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Irak'ta ABD askerlerinin de bulunduğu üslere füze saldırılarının ardından ilk kez açıklama yaptı. Twitter üzerinden açıklamasını yapan Trump, ''Her şey yolunda'' mesajı verdi

Trump'tan İlk Açıklama: 'Her Şey Yolunda'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Irak'ta ABD askerlerinin de bulunduğu üslere füze saldırılarının ardından ilk kez açıklama yaptı.

Twitter üzerinden bir mesaj paylaşan Trump, mesajında şunları kaydetti:

''Her şey yolunda. İran'dan Irak'taki iki askeri üsse füze ateşlendi. Zayiat ve hasar değerlendirmesi yapılıyor. Şu ana kadar her şey iyi. Dünyadaki açık ara en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz. Yarın sabah bir açıklama yapacağım.''

Trump'ın açıklamasından önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Mark Esper da görüşmeler için Beyaz Saray'a gitti. Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de Kongre'deki parti liderleriyle temas halinde olduğu bilgisi verildi.

Beyaz Saray'dan yapılan ilk açıklamada Başkan Trump'ın konuyla ilgili olarak bilgilendirildiğini belirtilmişti. Açıklamada "Başkan durumu yakından takip ediyor. Ulusal güvenlik ekibiyle istişare halinde" denilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnları hiç böyle görmediniz! İşte ünlülerin gerçek yüzleriOnları hiç böyle görmediniz! İşte ünlülerin gerçek yüzleri
Trump: Kayıp ve hasarların değerlendirilmesi yapılıyorTrump: Kayıp ve hasarların değerlendirilmesi yapılıyor
Trump: 'Her şey yolunda! Hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Dünyanın açık ara en güçlü ordusuna sahibiz. Yarın sabah açıklama yapacağım'Trump: 'Her şey yolunda! Hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Dünyanın açık ara en güçlü ordusuna sahibiz. Yarın sabah açıklama yapacağım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

Acun'un yeni gözdesi! Estetiksiz hali olay oldu

Acun'un yeni gözdesi! Estetiksiz hali olay oldu

İran'dan intikam hamlesi! ABD üslerini füze yağmuruna tuttular!

İran'dan intikam hamlesi! ABD üslerini füze yağmuruna tuttular!

Trump'tan Irak'a üstü kapalı gözdağı!

Trump'tan Irak'a üstü kapalı gözdağı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doktora öğrencisi onlarca erkeğe tecavüzden suçlu bulundu!

Doktora öğrencisi onlarca erkeğe tecavüzden suçlu bulundu!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Irak'ta ABD'ye peş peşe füzeli saldırılar!

Irak'ta ABD'ye peş peşe füzeli saldırılar!

Trump'tan flaş açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık

Trump'tan flaş açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu: Her şey iyi

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

İran'dan intikam hamlesi! ABD'nin 2 askeri üssünü balistik füze yağmuruna tuttular!

İran'dan intikam hamlesi! ABD üslerini füze yağmuruna tuttular!

Son dakika: ABD ordusu Irak'tan çekiliyor mu? Peş peşe açıklamalar

ABD ordusu Irak'tan çekiliyor mu? Peş peşe açıklamalar

NATO'dan Irak kararı! Yerleri değiştirildi

NATO'dan flaş Irak karar! Yerleri değiştirildi

Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Kasım Süleymani açıklaması

ABD'den flaş Kasım Süleymani açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.