Trump'tan İlk Veto

Başkan Donald Trump Cuma günü Meksika sınırına inşa edilmesini istediği duvara kaynak bulmak amacıyla yaptığı acil durum ilanını geri çeviren tasarıyı veto etti. Bu Trump'ın başkanlığının ilk vetosu oldu.

Senato’da Perşembe günü yapılan oylamada 12 Cumhuriyetçi de acil durumu sona erdirmeyi içeren tasarıya onay verirken Demokratlar’a katılmıştı. Senato tasarıyı 41’e karşı 59 oyla kabul etmişti.

Tasarıyı veto etmekten gurur duyduğunu söyleyen Trump, ‘‘Başkan olarak en önemli görevim ulusu korumak. Dün Kongre tehlikeli bir tasarıyı onayladı, bu tasarının kanunlaşması için imza atılması sayısız Amerikalı’yı çok ciddi tehlikeye sokacak. Kongre’nin bu tasarıyı geçirme özgürlüğü var, benim de görevim bunu veto etmek’’ diye konuştu.

Kongre, vetoyu geri çevirmeyi sağlayacak oy sayısına sahip değil. Başkan Trump’ın kendi partisi olan Cumhuriyetçi Parti’nin bazı üyelerinin de Senato’da tasarıya destek vermis olması Trump için geçici olarak da olsa siyasi bir darbe oldu. Göç ve sınır güvenliği konuları Başkan’ın 2020 seçim kampanyasının da en nemli konuları olması bekleniyor.