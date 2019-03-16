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Trump'tan İlk Veto

16.03.2019 04:40 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump Cuma günü Meksika sınırına inşa edilmesini istediği duvara kaynak bulmak amacıyla yaptığı acil durum ilanını geri çeviren tasarıyı veto etti. Bu Trump'ın başkanlığının ilk vetosu oldu

Trump'tan İlk Veto

Başkan Donald Trump Cuma günü Meksika sınırına inşa edilmesini istediği duvara kaynak bulmak amacıyla yaptığı acil durum ilanını geri çeviren tasarıyı veto etti. Bu Trump'ın başkanlığının ilk vetosu oldu.

Senato’da Perşembe günü yapılan oylamada 12 Cumhuriyetçi de acil durumu sona erdirmeyi içeren tasarıya onay verirken Demokratlar’a katılmıştı. Senato tasarıyı 41’e karşı 59 oyla kabul etmişti.

Tasarıyı veto etmekten gurur duyduğunu söyleyen Trump, ‘‘Başkan olarak en önemli görevim ulusu korumak. Dün Kongre tehlikeli bir tasarıyı onayladı, bu tasarının kanunlaşması için imza atılması sayısız Amerikalı’yı çok ciddi tehlikeye sokacak. Kongre’nin bu tasarıyı geçirme özgürlüğü var, benim de görevim bunu veto etmek’’ diye konuştu.

Kongre, vetoyu geri çevirmeyi sağlayacak oy sayısına sahip değil. Başkan Trump’ın kendi partisi olan Cumhuriyetçi Parti’nin bazı üyelerinin de Senato’da tasarıya destek vermis olması Trump için geçici olarak da olsa siyasi bir darbe oldu. Göç ve sınır güvenliği konuları Başkan’ın 2020 seçim kampanyasının da en nemli konuları olması bekleniyor.

Başkan Trump, Kongre’nin duvar inşası için gereken bütçeyi ayırmayı reddetmesinin ardından Kongre’yi baypas ederek acil durum ilan etmişti. Ancak Trump’ın bu hamlesi Demokratlar kadar bazı Cumhuriyetçileri de rahatsız etmişti.

Beyaz Saray acil durum ilanının Başkan’ın idari yetkisini aştığından ve gelecekteki başkanların da kendilerinin karşı olduğu konularda bu yola başvurabileceğinden kaygılanan Cumhuriyetçiler’i ikna etmek için yoğun lobi faaliyetleri yürütmüştü.

Acil durum ilanına karşı mahkemede de Kongre’nin yetkilerini anayasaya aykırı şekilde gasp ettiği gerekçesiyle mücadele veriliyor.

Başkan Trump’ın Meksika sınırına örülmesini istediği duvar 2016 kampanyasının en önemli vaatlerindendi. Trump, başta duvarın maliyetini Meksika’nın ödeyeceğini söylüyordu, ancak bu mümkün olmadı. Sınır duvarı ödeneği konusunda Kongre’de anlaşma sağlanamaması nedeniyle hükümet geçen yıl Aralık ayının ortasından başlayarak 35 gün süreyle kapalı kalmıştı.

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