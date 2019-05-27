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Trump’tan imparatora ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2019 10:33 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya’nın yeni imparatoru Naruhito ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya’nın yeni imparatoru Naruhito ile bir araya geldi. Trump, yeni imparatorla bir araya gelen ilk yabancı devlet başkanı oldu.
Dört günlük ziyaret kapsamında Japonya’da bulunan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Tokyo’daki İmparatorluk Sarayı’nda Japonya’nın yeni imparatoru Narihito ve İmparatoriçe Masako ile bir araya geldi.
Japonya’ya ziyaret gerçekleştiren yabancı misafirler için en prestijli ziyaret olarak görülen imparator ziyareti öncesi Trump, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri şeref kıtasının da hazır bulunduğu törenle karşılandı. Akşam ise imparator ve imparatoriçenin, Trump ve eşi onuruna bir yemeğe ev sahipliği yapması bekleniyor.

Trump’tan imparatora ziyaret

Trump’tan imparatora ziyaret

Trump’tan imparatora ziyaret

Trump’tan imparatora ziyaret

Trump’tan imparatora ziyaret

Trump’tan imparatora ziyaret

Trump’tan imparatora ziyaret

Trump’tan imparatora ziyaret

Trump’tan imparatora ziyaret

Trump’tan imparatora ziyaret

Trump’tan imparatora ziyaret

Trump’tan imparatora ziyaret

Trump’tan imparatora ziyaret

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