Trump’tan İngiltere’ye Ticaret Mesajı

Amerika Başkanı Donald Trump, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkmasının ardından Amerika’yla çok önemli ticaret anlaşmasına sahip olabileceğini söyledi. Trump bu açıklamayı İngiltere’yi ziyaretinin ikinci gününde yaptı.

Trump, İngiltere’yle ilgili ticaret açıklamasını Başbakan Theresa May’in ev sahipliğinde iş dünyasına seslendiği bir toplantıda yaptı.

Trump, Amerika’yla İngiltere arasında ticaretin genişletilmesi için önemli bir alan olduğunu belirtti.

May de İngiltere’yle Amerika arasında gelecekte birlikte çalışmak için büyük fırsatlar olduğunu vurguladı.

Şu sıralar ise Trump ve May Başbakanlık konutu 10 Numara’da görüşme gerçekleştiriyor. Görüşmenin gündeminde iki ülke arasında iş ilişkileri ve Huawei de var.

May’in iklim değişkliği ve İran konularında İngiltere’nin duruşunu Trump’a iletmesi bekleniyor.

Bu arada İngiltere genelinde Trump’a karşı protesto gösterileri düzenlenmesi bekleniyor. İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’in de başkent Londra’daki gösteride konuşma yapması bekleniyor.

