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  4. Trump'tan Irak'a "ağır yaptırım" tehdidi

Trump'tan Irak'a "ağır yaptırım" tehdidi

DÜNYA HABERLERİ  | 06.01.2020 12:53 | Son Güncelleme

Trump, ABD askerlerinin Irak'ı terk etmek zorunda kalması halinde Irak'a "daha önce hiç karşılaşmadığı" ağır yaptırımlar uygulanacağını söyledi.

Trump'tan Irak'a "ağır yaptırım" tehdidi

Almanya Dışişleri Bakanı Maas ise yaptırım tehdidini eleştirdi.ABD Başkanı Donald Trump, Irak parlamentosunun ABD birliklerinin ülkeyi terk etmesi kararının ardından, hükümetin de aynı talepte bulunması halinde Irak'ı ağır yaptırımlar uygulamakla tehdit etti.

Trump, başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak'taki ABD birliklerinin iki ülke arasındaki anlaşma yerine Bağdat'ın talebi üzerine çekilmek zorunda kalması halinde, ABD'nin Irak'a "daha önce hiç karşılaşmadıkları" ağır yaptırımlar uygulayacağını söyledi. Trump, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların Irak'a uygulanacak yaptırımların yanında "daha zararsız" kalacağını da sözlerine ekledi.

Irak'taki askeri yatırımların karşılığını almadan ülkeyi terk etmeyeceklerini de belirten Trump, "Bunlar bize geri ödenmeden gitmeyeceğiz" dedi ve Irak'taki Amerikan üssünün "olağandışı pahalı" olduğunu söyledi.

Irak parlamentosunun kararı

İranlı komutan Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından Irak parlamentosu ABD askerlerinin ülkeyi terk etmesi için hükümete çağrıda bulundu. Irak parlamentosunda Pazar günü yapılan oylamada, Amerikan askerlerinin ülkeyi terk etmesini talep eden karar tasarısı kabul edilmişti ve ayrıca Irak hükümetine IŞİD'e karşı mücadele için oluşturulan uluslararası koalisyona ilişkin anlaşmanın feshedilmesi çağrısında bulunulmuştu. Irak hükümetinin bu talebi yerine getirmesi halinde, ülkede konuşlandırılan ABD askerlerinin yanı sıra diğer yabancı birliklerin de ülkeyi terk etmesi gerekecek.

Maas: Yaptırım tehdidi çok yardımcı değil

Konuyla ilgili olarak Deutschlandfunk radyosuna değerlendirmelerde bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Irak hükümeti ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiğine vurgu yaptı. Uluslararası toplumun Irak'ı desteklemeye hazır olduğunun anlatılması gerektiğini belirten Maas, geçen yıllarda ülkeye çok sayıda yatırım yapıldığını ve şimdi bu yatırımların da tehlikeye girdiğini ifade etti. Irak hükümetini tehdit etmek yerine sunulacak argümanlarla ikna etmek gerektiğini belirten Maas, Irak'a yönelik yaptırım tehdidinin şu aşamada "çok yardımcı" olmayacağının altını çizdi. Alman hükümetinin Irak hükümetinin alacağı her türlü karara saygı göstereceğini belirten Maas, talep olduğu halde Alman askerlerinin göreve devam edeceğini kaydetti.

Tornado keşif uçakları ve havadan yakıt ikmali sağlayan uçaklarla IŞİD'e karşı uluslararası koalisyona destek veren Alman askerleri, aynı zamanda Iraklı güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlıyor.

AFP,AP,Reuters/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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