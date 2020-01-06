Trump’tan Irak’a Tehdit: ‘İran Yaptırımları Bile Yanında Hafif Kalır’

Başkan Donald Trump, İranlı komutan Kasım Süleymani’nin ABD’nin Bağdat Havaalanı’na düzenlediği saldırıyla öldürülmesinin ardından Irak parlamentosu tarafından yabancı askerlerin ülkeden çıkartılması çağrısına sert yanıt verdi.

Trump, “Orada çok sıra dışı, pahalı bir hava üssümüz var. Bunu inşa etmek benim dönemimden çok önce milyarlarca dolara mal oldu. Bunun maliyetini bize ödemedikleri sürece bir yere gitmiyoruz” dedi.

Trump, Irak’ın ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını istemesi ve bunu dostane şekilde yapmaması halinde Irak’a yaptırım uygulanabileceğini söyledi. Trump, “Daha önce görmedikleri yaptırımlarla karşılık veririz. İran yaptırımları bile yanında hafif kalır” dedi.

Irak’ta IŞİD’e karşı savaşan uluslararası koalisyonun parçası olarak 5 bin kadar ABD askeri bulunuyor.

Pazar günü koalisyon IŞİD’e karşı faaliyetlerini durdurmuş, Irak parlamentosu ise bağlayıcılığı olmayan bir kararla Irak’taki yabancı askerlerin ülkeden çıkmasını istemişti. Tasarı için parlamentonun İran’a yakın Şii Müslüman bloku baskı yapmıştı.