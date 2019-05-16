Trump'tan İran açıklaması: Umarım bir savaş olmaz

Trump, gazetecilerin "Savaşa mı gidiyoruz?" sorusuna, "Umarım olmaz" yanıtını verdi.Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran'la yaşanan gerginlikle ilgili açıklama yaptı. Gazetecilerin ABD'nin İran'la savaşa mı gideceğine yönelik sorusuna Trump, "Umarım olmaz" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'den de İran'la yaşanan gerginlikle ilgili açıklama geldi. Demokrat partinin en etkili isimleri arasında yer alan Pelosi, Trump yönetiminin İran'la savaşa gitmek için Kongre'nin onayına sahip olmadığını söyledi.

Pelosi, Cumhuriyetçilerin ilerleyen saatlerde Kongre'nin sekiz önde gelen üyesine İran'la ilgili bir gizli brifing sunacağını da duyurdu.

İran ve ABD arasında gerginlik

İran ise ABD'yi iki ülke arasındaki mevcut krizi tırmandırmakla suçladı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tokyo'da yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını sert bir dille eleştirerek, "ABD'nin yol açtığı krizin yersiz ve kabul edilemez" olduğunu belirtmişti.