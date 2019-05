Trump’tan, İran için 120 bin asker istendi

New York Times gazetesi, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın, Başkan Donald Trump’tan olası bir İran işgali için 120 bin asker istediğini iddia etti.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Başkan Donald Trump’ın üst düzey güvenlik danışmanlarıyla birlikte geçtiğimiz Perşembe bir toplantı yaptığını ve Orta Doğu’ya asker göndermeyi öngören bir askeri plan hakkında konuştuklarını ileri sürdü. New York Times, Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın bu toplantıda, İran’ın Amerikan kuvvetlerine saldırması veya nükleer silahlarla ilgili çalışmaları hızlandırması durumunda Orta Doğu’ya 120 bin asker göndermeyi öngören güncellenmiş bir askeri plan sunduğunu yazdı. Bu planın Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı John R. Bolton liderliğindeki şahinler tarafından gündeme getirildiği belirtildi.

Gelişme üzerine, Tahran’la yüzleşmek için 10 yıldan fazla bir süre önce Başkan George W. Bush tarafından görmezden gelinen, Bolton etkisini yansıttığı iddia edildi. ABD’yi, Afganistan ve Suriye’den çıkarmaya çalışan Trump’ın Orta Doğu’ya bu kadar yüksek sayıda Amerikan kuvvetini göndermeyeceği de uzmanlar tarafından gündeme getirildi.

Zarar göre gemiler için İran suçlandı

Öte yandan Fox News’e konuşan bir yetkili, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarında dört ticari gemiye zarar veren patlamalar için İran destekli vekilleri suçladı. BAE’nin Şarika Emirliği yakınında Norveç bayraklı gemi, iki Suudi petrol tankeri ve bir tankerinin hepsi zarar gördüğü ve gemilerde 5 ila 10’ar metrelik delikler bulunduğu biliniyor.