 Trump’tan İran Mesajı: ‘Bir Şey Yapmak Gerekirse Tereddüt Etmeyiz’

ABD Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan’a ait petrol sahalarının hedef alındığı saldırının ardından İran’a yönelik yaptırımların arttırılması talimatını vermişti. Trump 48 saat içinde yaptırımlarla ilgili daha fazla ayrıntı açıklayacağını söyledi.

Görevden aldığı John Bolton’ın yerine ulusal güvenlik danışmanı olarak atadığı Robert O’Brien ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump İran’la ilgili düşüncelerinin değişmediğini söyledi ancak bundan sonra atılabilecek adımlar konusunda ayrıntı vermekten kaçındı.

İran’a yaptırımlarla ilgili daha fazla ayrıntıyı 48 saat içinde vereceğini söylemekle yetinen Trump, Suudi Arabistan’ın petrol sahalarına yönelik saldırılarla ilgili olarak “Bilmediğimiz yeni bir şey öğrenmedik” dedi.

Trump hafta sonu Suudi Arabistan’ın petrol tesislerini hedef alan saldırının ardından nihai seçeneğin savaş olduğunu ve başka seçeneklerin de olduğunu belirtti.

“Saldırmak kolay”

Başkan Trump’a geçen aylarda İran’a yönelik bir askeri operasyondan son anda vazgeçmesi soruldu. Trump bunun bir zafiyet değil güç işareti olduğunu savundu ve “Saldırmak kolaydır. Irak’a girmenin sonu ne oldu? Bir şey yapmamız gerekirse, tereddüt etmeden yaparız. Pek çok seçenek var. Nihai seçenek de var” ifadelerini kullandı.