 Trump’tan İran Mesajı: ‘Bir Şey Yapmak Gerekirse Tereddüt Etmeyiz’

ABD Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan’a ait petrol sahalarının hedef alındığı saldırının ardından İran’a yönelik yaptırımların arttırılması talimatını vermişti. Trump 48 saat içinde yaptırımlarla ilgili daha fazla ayrıntı açıklayacağını söyledi.
Görevden aldığı John Bolton’ın yerine ulusal güvenlik danışmanı olarak atadığı Robert O’Brien ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump İran’la ilgili düşüncelerinin değişmediğini söyledi ancak bundan sonra atılabilecek adımlar konusunda ayrıntı vermekten kaçındı.
İran’a yaptırımlarla ilgili daha fazla ayrıntıyı 48 saat içinde vereceğini söylemekle yetinen Trump, Suudi Arabistan’ın petrol sahalarına yönelik saldırılarla ilgili olarak “Bilmediğimiz yeni bir şey öğrenmedik” dedi.
Trump hafta sonu Suudi Arabistan’ın petrol tesislerini hedef alan saldırının ardından nihai seçeneğin savaş olduğunu ve başka seçeneklerin de olduğunu belirtti.
“Saldırmak kolay”
Başkan Trump’a geçen aylarda İran’a yönelik bir askeri operasyondan son anda vazgeçmesi soruldu. Trump bunun bir zafiyet değil güç işareti olduğunu savundu ve “Saldırmak kolaydır. Irak’a girmenin sonu ne oldu? Bir şey yapmamız gerekirse, tereddüt etmeden yaparız. Pek çok seçenek var. Nihai seçenek de var” ifadelerini kullandı.
İran basını, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in BM Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere henüz ABD vizelerini alamadıklarını, vizelerin gelmemesi halinde de New York ziyaretlerinin iptal edilebileceğini yazmıştı.
Bu konuyla ilgili gazetecilerden gelen soruları yanıtlayan Trump “Bu onların kararı. Ben onların gelmelerine izin veririm. Birleşmiş Milletler’in her zaman büyük bir potansiyeli olduğunu düşünmüşümdür. Ama o potansiyelini tam kullanamadığını düşünüyorum. Ben insanları dışarda tutmak istemem” şeklinde konuştu.
Trump: “Bizim ilişkimiz İsrail’le”
Başkan Trump’a İsrail’de net bir kazananın olmadığı seçim sonuçları da soruldu. Trump İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefonda görüşmediğini söyledi ve “Ne olacağını göreceğiz” ifadesini kullandı. Netanyahu’nun siyasi geleceği konusundaki sorulara da “Bizim ilişkimiz İsrail’le” yanıtını verdi.
İsrail Başbakanı Netanyahu seçim sonuçları sebebiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yapacağı konuşmasını iptal etti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum