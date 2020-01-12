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  4. Trump'tan İran rejimine "protestocuları öldürmeyin" çağrısı

Trump'tan İran rejimine "protestocuları öldürmeyin" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 18:46 | Son Güncelleme

Trump'tan İran rejimine "protestocuları öldürmeyin" çağrısı

NEW YORK (AA) – ABD Başkanı Donald Trump, İran'da düşürülen Ukrayna uçağı için düzenlenen anma programının protestoya dönüşmesi üzerine İranlı liderlere protestocuların öldürülmemesi çağrısında bulundu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Trump, binlerce kişinin zaten İran yönetimi tarafından öldürüldüğünü veya hapse atıldığını savundu.

Trump, “Dünya izliyor, daha da önemlisi ABD izliyor. İnterneti geri açın ve gazetecilerin serbestçe dolaşmasına izin verin! Büyük İran halkınızın öldürülmesini durdurun!” ifadelerini paylaştı.

ABD Başkanı, dün de benzer içerikte İngilizce ve Farsça iki tweet paylaşarak İranlı protestoculara destek vermişti.

- Tahran'da rejim karşıtı gösteri

İran'ın düşürdüğü Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için önceki gün başkentteki Emir Kebir Üniversitesinin önünde düzenlenen gösteri, rejim karşıtı sloganların atıldığı protestoya dönüşmüştü.

Toplanan kalabalık "Devrim Muhafızları utan, ülkeyi rahat bırak", "Diktatöre ölüm", "Yalancılar istifa", "Silahlı kuvvetler genel komutanı (Hameney) istifa", "Bana fitneci deme, fitnecinin kendisi sensin" şeklinde sloganlar atmıştı.

İran özel harekat polisi, öfkeli kalabalığa müdahale ederek gösteri alanına giden yolları kapatmıştı.

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abd başkanı donald trump İRAN protesto Ukrayna uçağı

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