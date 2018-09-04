HABER

Trump'tan İran ve Rusya'ya İdlib uyarısı

04.09.2018 08:50 | Son Güncelleme

Rusya ve İran'ın İdlib'e operasyon için Şam yönetimine tam destek açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump iki ülkeyi operasyona dahil olmak konusunda uyardı.

Trump'tan İran ve Rusya'ya İdlib uyarısı

İran ve Rusya'nın Suriye ordusunun İdlib'e yönelik planladığı operasyona tam destek açıklaması yapmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan İran ve Rusya'ya İdlib konusunda uyarı geldi.

Trump Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İdlib vilayetine pervasızca saldırmamalıdır. Ruslar ve İranlılar bu potansiyel insanlık trajedisinde yer alırlarsa büyük bir insani hata yaparlar. Yüz binlerce insan ölebilir. Bunun olmasına izin vermeyin!" dedi.

Dünkü Şam ziyaretinde bir açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "Barış sürecinin başlaması, mültecilerin geri dönebilmesi ve Suriye'nin yeniden inşasının başlamasına ortam sağlanması için İdlib'de geri kalan teröristler temizlenmelidir" demişti.

Tahran'da gündem İdlib

Ankara ve Moskova'dan yapılan açıklamalarda da İdlib konusunun Rusya, İran ve Türkiye arasında 7 Eylül'de Tahran'da yapılacak üçlü Suriye zirvesinde ele alınacağı belirtilmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İdlib'le ilgili kaygılarını bir kez daha dile getirerek, bölgedeki ateşkesin bozulmasının "felaket" olacağını söyledi ve Tahran'da bu konunun gündeme geleceğini belirtti.

Suriye'nin en güçlü müttefiki Rusya'dan üçlü zirveyle ilgili yapılan açıklamada, liderlerin mültecilerin geri dönüşlerini ve Suriye'nin normalleşmesi adına gösterilmesi gereken uzun vadeli çabaları ele alacağı belirtilmiş, "Suriye'de yuvalanan uluslararası terörizmin nihai tasfiyesinin" de görüşüleceği kaydedilmişti.

İnsani felaket endişesi

Yedi yılı geride bırakan Suriye iç savaşında, Esad rejimi Rusya ve İran'ın desteğiyle ülkenin büyük bölümünde kontrolü sağlamış durumda. Türkiye sınırındaki İdlib ise silahlı muhaliflerin ve radikal İslamcı unsurların yer aldığı bir bölge. Son aylarda ülkenin farklı bölgelerindeki operasyonlar sonrası geriye kalan silahlı gruplar müzakereler sonucunda İdlib'e gönderilmişti.

İdlib'de kontrolü şu anda El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam örgütü elinde bulunduruyor. Suriye yönetimi bu bölgeyi de tamamen ele geçirerek iç savaşı fiilen bitirmek istiyor. Ancak uluslararası toplum 3 milyon kişinin yaşadığı İdlib vilayetine yapılacak kapsamlı bir operasyonun insani felakete ve büyük bir göç dalgasına yol açmasından endişe ediyor.

dpa, rtr/SSB,BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNEROryantal Didem’in şaşırtan değişim!Oryantal Didem’in şaşırtan değişim!
Tüp bebek tedavisinde eşi yerine sevgilisinin spermlerini kullandıTüp bebek tedavisinde eşi yerine sevgilisinin spermlerini kullandı
Almanya'dan flaş Türkiye açıklamasıAlmanya'dan flaş Türkiye açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladı

Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladı

Trump'tan İran ve Rusya'ya İdlib uyarısı: İnsanlık trajedisine ortak olmayın

Trump'tan İran ve Rusya'ya İdlib uyarısı: İnsanlık trajedisine ortak olmayın

Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı

Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı

Akıl almaz ceza! Malezya'da iki eşcinsel kadın herkesin içinde...

Akıl almaz ceza! Malezya'da iki eşcinsel kadın herkesin içinde...

İlginizi Çekebilir

Savaşın ayak sesleri! İran dini lideri Hamaney orduya emri verdi

Savaşın ayak sesleri! İran dini lideri Hamaney orduya emri verdi

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

Trump'tan sonra şimdi de Almanlar! Türkiye'ye karşı tehdit gibi sözler

Trump'tan sonra şimdi de Almanlar! Türkiye'ye karşı tehdit gibi sözler

Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!

Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
O ülkeden ABD'ye kötü haber

O ülkeden ABD'ye kötü haber

Tüp bebek tedavisinde eşi yerine sevgilisinin spermlerini kullandı

Tüp bebek tedavisinde eşi yerine sevgilisinin spermlerini kullandı

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Rus muhabire canlı yayında saldırı

Rus muhabire canlı yayında saldırı

Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,5 büyüklüğünde deprem

Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,5 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.