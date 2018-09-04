Trump'tan İran ve Rusya'ya İdlib uyarısı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İdlib'le ilgili kaygılarını bir kez daha dile getirerek, bölgedeki ateşkesin bozulmasının "felaket" olacağını söyledi ve Tahran'da bu konunun gündeme geleceğini belirtti.

Ankara ve Moskova'dan yapılan açıklamalarda da İdlib konusunun Rusya, İran ve Türkiye arasında 7 Eylül'de Tahran'da yapılacak üçlü Suriye zirvesinde ele alınacağı belirtilmişti.

Dünkü Şam ziyaretinde bir açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "Barış sürecinin başlaması, mültecilerin geri dönebilmesi ve Suriye'nin yeniden inşasının başlamasına ortam sağlanması için İdlib'de geri kalan teröristler temizlenmelidir" demişti.

Trump Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İdlib vilayetine pervasızca saldırmamalıdır. Ruslar ve İranlılar bu potansiyel insanlık trajedisinde yer alırlarsa büyük bir insani hata yaparlar. Yüz binlerce insan ölebilir. Bunun olmasına izin vermeyin!" dedi.

İran ve Rusya'nın Suriye ordusunun İdlib'e yönelik planladığı operasyona tam destek açıklaması yapmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan İran ve Rusya'ya İdlib konusunda uyarı geldi.

Suriye'nin en güçlü müttefiki Rusya'dan üçlü zirveyle ilgili yapılan açıklamada, liderlerin mültecilerin geri dönüşlerini ve Suriye'nin normalleşmesi adına gösterilmesi gereken uzun vadeli çabaları ele alacağı belirtilmiş, "Suriye'de yuvalanan uluslararası terörizmin nihai tasfiyesinin" de görüşüleceği kaydedilmişti.

İnsani felaket endişesi

Yedi yılı geride bırakan Suriye iç savaşında, Esad rejimi Rusya ve İran'ın desteğiyle ülkenin büyük bölümünde kontrolü sağlamış durumda. Türkiye sınırındaki İdlib ise silahlı muhaliflerin ve radikal İslamcı unsurların yer aldığı bir bölge. Son aylarda ülkenin farklı bölgelerindeki operasyonlar sonrası geriye kalan silahlı gruplar müzakereler sonucunda İdlib'e gönderilmişti.

İdlib'de kontrolü şu anda El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam örgütü elinde bulunduruyor. Suriye yönetimi bu bölgeyi de tamamen ele geçirerek iç savaşı fiilen bitirmek istiyor. Ancak uluslararası toplum 3 milyon kişinin yaşadığı İdlib vilayetine yapılacak kapsamlı bir operasyonun insani felakete ve büyük bir göç dalgasına yol açmasından endişe ediyor.

dpa, rtr/SSB,BK

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