Trump’tan İran’a ‘En Üst Düzey’ Yaptırım

Amerika Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine geçen hafta düzenlenen saldırılardan sorumlu tuttuğu İran’a ekonomik baskıyı arttırıyor. İran Merkez Bankası yaptırım listesine alındı. Başkan Trump “İran’a girmek kolay, ben itidal gösterdiğimi düşünüyorum” dedi.
Avustralya Başbakanı’yla Oval Ofis’te yaptığı görüşme sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump son adımın “bugüne dek bir ülkeye uygulanan en güçlü ve en üst düzey yaptırım” olduğunun altını çizdi.
İran’a yönelik askeri seçeneğin masada olup olmadığı sorusunu da “ABD her zaman hazır. Askeri operasyon her zaman bir olasılık” şeklinde yanıtladı.
İran’a yönelik yeni yaptırımların ayrıntıları ise ABD Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada yer aldı. İran Merkez Bankası dışında İran’ın Ulusal Kalkınma Fonu da ABD tarafından yaptırım listesine alındı.
Maliye Bakanlığı’nın terörün finansmanının engellenmesinden sorumlu olan Yabancı Varlıkların Kontrolu (OFAC) birimi, İran’ın bu mali kurum ve kuruluşlarının İran Devrim Muhafızları, onun elit birliği olarak nitelenen Kudüs Gücü ve İran’ın desteklediğinin belirtildiği Lübnan Hizbullah’ına milyarlarca dolar para aktardığı savundu.
İran’ın Etemad Tejarate Pars Co adlı şirketi de yaptırım listesinde. Amerikalı yetkililer bu şirketin İran’ın askeri alımlarını gizlemek için kullanıldığını söylüyor.
Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ayrıca İran Merkez Bankası ile iş yapan ülkelerin de dolaylı olarak yaptırım listesine alınabileceği uyarısı yapıldı.
“İran’ın bütün para kaynağını kestik”
Cuma günü ABD’nin İran’a yönelik yeni yaptırımlarını açıklayan Maliye Bakanı Steven Mnuchin “İran’ın Suudi Arabistan’a saldırısı kabul edilemez” dedi. Mnuchin, İran’a yönelik maksimum baskı politkasının devam ettiğini vurguladı, “Bu çok büyük bir adım. Bu adımla İran’ın bütün para kaynağını kestik” diye konuştu.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşmek için gittiği Cidde yolunda saldırıları “savaş nedeni” olarak nitelemişti.
Trump: “İran’a girmek kolay, itidal gösterdiğimi düşünüyorum”
ABD Başkanı Trump ise Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile Oval Ofis’te soruları yanıtlarken soruna barışçıl çözüm istediğini söyledi. Daha sonra da Beyaz Saray’da Avustralyalı liderle düzenlediği ortak basın toplantısında İran konusunda itidal gösterdiğini düşündüğünü belirtti.
Trump “İran’a girmek en kolay şey. Pek çok kişi iki saniye içinde İran’a gireceğimi düşündü. İran harika ve zengin bir ülke olabilir. Ama başka bir yolda gitmeyi tercih etti. Ben itidal gösteriyorum. Bunu da kimse için değil sadece Amerika ve müttefikleri için yapıyorum” dedi.
Başkan Trump’ın John Bolton’ın ardından ulusal güvenlik danışmanlığına getirdiği Robert O’Brien da basın toplantısı yapıldığı sırada salondaydı. Trump’a yeni ulusal güvenlik danışmanının Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine yönelik saldırının ardından İran’la yükselen gerilim konusundaki görüşü soruldu.
Trump Robert O’Brien’ın Dışişleri Bakanlığı’ndaki Rehine İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcilik görevini gündeme getirdi, “Harika iş çıkardı. Birlikte pek çok kişiyi eve getirmeyi başardık. Bu konularda hız önemli” dedi. Rahip Andrew Brunson’ın da Türkiye’den getirilmesine de atıfta bulundu.
Trump, İran’a yönelik yaptırımların işe yaramaması halinde başka hangi seçeneklerin değerlendirildiği sorusuna da “Yaptırımlar işe yarıyor. Askeri seçenek de işe yarar ama bu çok sert bir kazanma şekli olur” yanıtını verdi.
Hizbullah lideri: “Eviniz ve ekonominiz camdan, İran sizi yok eder”
Bölgede İran’ın desteklediği ve ABD’nin para aktardığını söylediği Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah’tan da yaşanan son gerilimle ilgili açıklama geldi. Nasrallah Suudi Arabistan’ı “İran sizi yok eder” sözleriyle uyardı.
Nasrallah Suudi Arabistan’ın yeni hava savunma sistemlerinin 14 Eylül’deki saldırılardan kolay bir şekilde savunamadığını söyledi. Hizbullah lideri “Eviniz camdan, ekonominiz camdan. Tıpkı Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki cam şehirler gibi” ifadelerini kullandı.
Hizbullah lideri Suudi Arabistan’ın Aramco tesislerine yönelik saldırıların İran destekli ittifakın gücünü gösterdiğini, “yeni hava savunma sistemlerinin de çok pahalı olacağını ve işe yaramayacağını” savundu. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne Yemen’deki savaşı sonlandırmaları tavsiyesinde bulundu.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da Başkan Trump’a İran için bir dizi askeri seçeneği sunacak. Savunma Bakanı Mark Esper ve Genel Kurmay Başkanı Joseph Dunford olası seçenekler ve sonuçları konusunda Trump’ı bilgilendirecek.
ABD, Suudi Arabistan'da petrol tesislerine yapılan saldırının İran'ın sorumlu olduğundan ısrarlı. Ancak İran bu iddiaları reddediyor.
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