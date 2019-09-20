Trump’tan İran’a ‘En Üst Düzey’ Yaptırım

Amerika Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine geçen hafta düzenlenen saldırılardan sorumlu tuttuğu İran’a ekonomik baskıyı arttırıyor. İran Merkez Bankası yaptırım listesine alındı. Başkan Trump “İran’a girmek kolay, ben itidal gösterdiğimi düşünüyorum” dedi.

Avustralya Başbakanı’yla Oval Ofis’te yaptığı görüşme sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump son adımın “bugüne dek bir ülkeye uygulanan en güçlü ve en üst düzey yaptırım” olduğunun altını çizdi.

İran’a yönelik askeri seçeneğin masada olup olmadığı sorusunu da “ABD her zaman hazır. Askeri operasyon her zaman bir olasılık” şeklinde yanıtladı.

İran’a yönelik yeni yaptırımların ayrıntıları ise ABD Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada yer aldı. İran Merkez Bankası dışında İran’ın Ulusal Kalkınma Fonu da ABD tarafından yaptırım listesine alındı.

Maliye Bakanlığı’nın terörün finansmanının engellenmesinden sorumlu olan Yabancı Varlıkların Kontrolu (OFAC) birimi, İran’ın bu mali kurum ve kuruluşlarının İran Devrim Muhafızları, onun elit birliği olarak nitelenen Kudüs Gücü ve İran’ın desteklediğinin belirtildiği Lübnan Hizbullah’ına milyarlarca dolar para aktardığı savundu.