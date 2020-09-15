Trump'tan İran'a misilleme tehdidi

Trump, olası bir saldırı halinde "fazlasıyla karşılık verileceğini" söyledi.ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından İran'a yönelik açıklamalar yaptı. Trump, İran'ın olası bir saldırısı halinde ülkesinin "binlerce katıyla karşılık vereceğini" ifade etti.

Trump söz konusu açıklamaları Amerikan medyasında yer alan, İran'ın İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Ocak ayında ABD tarafından Bağdat'ta düzenlenen bir hava saldırısında öldürülmesine misilleme olarak Güney Afrika'daki ABD büyükelçisine yönelik saldırı planladığı ile ilgili haberlerin üzerine yaptı.

Politico haber sitesinin iki Amerikan hükümeti yetkilisine dayandırdığı haberinde Amerikalı diplomat Lana Marks'a yönelik 3 Kasım'da yapılacak ABD seçimleri öncesinde bir suikast planlandığı iddiası yer almıştı.

General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran ve ABD savaşın eşiğine gelmişti. İran saldırıya misilleme amacıyla Irak'taki ABD mevzilerine hava saldırıları düzenlemiş ancak geniş çaplı bir misilleme operasyonundan kaçınmıştı.