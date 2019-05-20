HABER

Trump'tan İran'a tehdit: Savaş İran'ın resmen sonu olur

20.05.2019 10:28 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump İran Devrim Muhafızları'nın "Savaştan korkmuyoruz" açıklamasına "Saldırırlarsa bu İran'ın resmen sonu olur" yanıtını verdi.

Trump'tan İran'a tehdit: Savaş İran'ın resmen sonu olur

ABD ve İran arasındaki tansiyon artıyor. İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin Pazar günü ABD ile savaştan korkmadıkları yönündeki açıklamasına ABD Başkanı Donald Trump'tan yanıt geldi. Selami, haber ajansı ISNA'da yer alan açıklamasında İran ordusunun savaş istemediğini, ancak savaştan da korkmadığını söylemiş, ABD birliklerini yenmenin kolay olacağını çünkü - Devrim Muhafızları'nın aksine - ölümden korktuklarını savunmuştu.

Açıklama sonrası ABD Başkanı Donald Trump paylaştığı Twitter mesajında İran'a “İran savaşmak istiyorsa bu resmen İran’ın sonu olur. ABD'yi tekrar tehdit etme!” diye seslendi.

Trump Fox News televizyonuna verdiği demeçte ise "İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin vermeyeceğim" dedi. "Savaşmak istemiyorum. Ancak İran gibi durumlar olduğunda, nükleer silahlara sahip olmalarına izin veremezsiniz, bunun olmasına müsade edemezsiniz" şeklinde konuştu.

ABD geçen ay Devrim Muhafızlarını terörist örgüt olarak ilan etmişti.

Irak'ta roketli saldırı

Öte yandan Irak’ın başkenti Bağdat’ta Pazar günü hükümet binaları ve ABD büyükelçiliğinin de içinde olduğu yüksek korumalı Yeşil Bölge'ye bir roketin fırlatıldığı bildirilmişti. Ölü ya da yaralıların bulunmadığı saldırıyı üstlenen henüz olmadı.

Trump yönetimi geçen hafta İran destekli silahlı gruplardan gelebilecek saldırıları gerekçe göstererek Irak’ta acil durumlarda bulundurulacaklar dışındaki diplomatik personelini geri çekmişti.

Tansiyon artıyor

Taraflar geçtiğimiz günlerde bölgede savaş istemediklerini vurgulamıştı. Trump bölgede savaştan kaçınmak istediğini söylemişti. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de Tahran'ın bir savaş istemediğini açıklamıştı.

Ancak Washington ve Tahran arasında tansiyon, İran'ın 2015'te varılan nükleer anlaşmadan doğan yükümlülüklerinin bir kısmını askıya alacağını açıklamasının ardından yükseldi. İran'ın kararı sonrası anlaşmadan geçtiğimiz yıl tek taraflı olarak çekilen Trump yönetimi Körfez'e "İran tehdidini” frenlemek için savaş gemisi ve B-52 bombardıman uçakları gönderdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2015 yılında Tahran ile imzalanan nükleer anlaşmadan geçtiğimiz yıl çekilme kararı almış ve ardından İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. İlk yaptırımlar Ağustos 2018'de, yaptırımların ikinci paketi ise 5 Kasım 2018'de devreye sokulmuştu. Washington, yaptırımların yanı sıra, İran Devrim Muhafızları'nı Nisan ayında "terör örgütü" ilan etmişti.

Suudi Arabistan'dan ABD'ye destek

Riyad'dan da İran’a uyarı geldi. Suudi Arabistan İran’a karşı "bütün gücüyle” karşılık vermek için hazır olduğunu ve savaştan kaçınmanın İran’ın sorumluluğunda bulunduğunu söyledi.

Riyad, Salı günü Suudi Arabistan'daki iki petrol pompa tesisine yönelik İHA ile düzenlenen saldırıdan Tahran'ı sorumlu tutuyor. Saldırı, İran'ın desteklediği Husiler tarafından üstlenilmişti. İran olayla ilgisi bulunduğu iddialarını reddediyor.

Suudi Arabistan Dışişleri'nden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el Cubeyr "Suudi Arabistan Krallığı ne bölgede savaş istiyor ne de bunun arayışında” dedi.

AFP, Reuters,dpa/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERAğır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...Ağır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...
Notre Dame'ın yeni hali nasıl olacak? İşte en absürd önerilerNotre Dame'ın yeni hali nasıl olacak? İşte en absürd öneriler
Rus kadın asker bunu yaptı! Sosyal medya yıkıldıRus kadın asker bunu yaptı! Sosyal medya yıkıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

''Fatih Terim bana tokat attı''

''Fatih Terim bana tokat attı''

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor! Acun bombayı patlattı

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor! Acun bombayı patlattı

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Okula silahla gelip arkadaşlarına kurşun yağdırdı!

Okula silahla gelip arkadaşlarına kurşun yağdırdı!

Yüzyılın anlaşması! Yeni Filistin devleti kurulacak!

Yüzyılın anlaşması! Yeni Filistin devleti kurulacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Notre Dame'ın yeni hali nasıl olacak? İşte en absürd restorasyon önerileri

Notre Dame'ın yeni hali nasıl olacak? İşte en absürd öneriler

Rus kadın askerin fotoğrafı tartışma yarattı

Rus kadın asker bunu yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Kilo verip bambaşka biri oldu! İnanılmaz değişim

Kilo verip bambaşka biri oldu!

Fransa'dan skandal başörtüsü kararı

Fransa'dan skandal başörtüsü kararı

ABD'den Yeşil Bölge'ye saldırı hakkında açıklama

ABD'den Yeşil Bölge'ye saldırı hakkında açıklama

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.