Trump'tan İran'a tehdit: Savaş İran'ın resmen sonu olur

ABD ve İran arasındaki tansiyon artıyor. İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin Pazar günü ABD ile savaştan korkmadıkları yönündeki açıklamasına ABD Başkanı Donald Trump'tan yanıt geldi. Selami, haber ajansı ISNA'da yer alan açıklamasında İran ordusunun savaş istemediğini, ancak savaştan da korkmadığını söylemiş, ABD birliklerini yenmenin kolay olacağını çünkü - Devrim Muhafızları'nın aksine - ölümden korktuklarını savunmuştu. Açıklama sonrası ABD Başkanı Donald Trump paylaştığı Twitter mesajında İran'a “İran savaşmak istiyorsa bu resmen İran’ın sonu olur. ABD'yi tekrar tehdit etme!” diye seslendi. Trump Fox News televizyonuna verdiği demeçte ise "İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin vermeyeceğim" dedi. "Savaşmak istemiyorum. Ancak İran gibi durumlar olduğunda, nükleer silahlara sahip olmalarına izin veremezsiniz, bunun olmasına müsade edemezsiniz" şeklinde konuştu. ABD geçen ay Devrim Muhafızlarını terörist örgüt olarak ilan etmişti. Irak'ta roketli saldırı

Öte yandan Irak’ın başkenti Bağdat’ta Pazar günü hükümet binaları ve ABD büyükelçiliğinin de içinde olduğu yüksek korumalı Yeşil Bölge'ye bir roketin fırlatıldığı bildirilmişti. Ölü ya da yaralıların bulunmadığı saldırıyı üstlenen henüz olmadı. Trump yönetimi geçen hafta İran destekli silahlı gruplardan gelebilecek saldırıları gerekçe göstererek Irak’ta acil durumlarda bulundurulacaklar dışındaki diplomatik personelini geri çekmişti. Tansiyon artıyor Taraflar geçtiğimiz günlerde bölgede savaş istemediklerini vurgulamıştı. Trump bölgede savaştan kaçınmak istediğini söylemişti. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de Tahran'ın bir savaş istemediğini açıklamıştı. Ancak Washington ve Tahran arasında tansiyon, İran'ın 2015'te varılan nükleer anlaşmadan doğan yükümlülüklerinin bir kısmını askıya alacağını açıklamasının ardından yükseldi. İran'ın kararı sonrası anlaşmadan geçtiğimiz yıl tek taraflı olarak çekilen Trump yönetimi Körfez'e "İran tehdidini” frenlemek için savaş gemisi ve B-52 bombardıman uçakları gönderdi.