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Trump’tan İran’a: “Tehditlerinize dikkat edin”

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2019 00:05 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin uranyum zenginleştirmede sınırı kaldıracakları yönündeki açıklamalarına ilişkin, “Tehditlerinize dikkat edin.

ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin uranyum zenginleştirmede sınırı kaldıracakları yönündeki açıklamalarına ilişkin, “Tehditlerinize dikkat edin. Bu tehditler geri dönüp sizi sokabilir” dedi.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin uranyum zenginleştirmede sınırı kaldıracakları yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. Trump, “İran yeni bir uyarıda bulundu. Ruhani bir nükleer anlaşma olmaması durumunda istedikleri oranda uranyum zenginleştireceklerini söyledi. İran tehditlerin konusunda dikkatli ol. Bu tehditler geri dönüp, daha önce hiç kimseyi sokmadığı şekilde sizi sokabilir” ifadelerini kullandı.

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