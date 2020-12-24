Trump’tan İran’a Uyarı: “İyi Düşünün”

ABD’li yetkililer uzun bir süredir, İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 3 Ocak’ta Bağdat Havaalanı yakınlarında öldürüldüğü drone ile düzenlenen saldırının yıldönümünde, İran’ın ya da onun desteklediği Iraklı milislerin misilleme saldırı düzenleyebileceğini belirtiyor.

Savunma Bakan Vekili Chris Miller, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien’dan oluşan grup, Reuter’ın haberine göre, Beyaz Saray’da bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın bu uyarısı da üst düzey yetkililerin yaptığı toplantının ardından geldi.

Saldırının ardından ABD ulusal güvenlik yetkilileri Irak’taki Amerikan çıkarlarına yönelik olası bir saldırıyı caydırmak amacıyla Başkan Trump’a sunulmak üzere bir dizi öneri hazırlamak amacıyla bir araya gelmişti.

ABD Başkanı Donald Trump Irak’taki ABD askeri ya da diplomatik personeline yönelik olası bir saldırıya karşı İran’ı uyardı.

Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili Reuters’a yaptığı açıklamada, Beyaz Saray’da yapılan toplantının amacının, “İranlılar’ı ve Irak’taki Şii milisleri personelimize yönelik saldırı düzenlemekten caydırmak üzere, Başkan’a sunulacak bir dizi doğru seçeneğin belirlenmesi” olduğunu söyledi.

Toplantının ardından Başkan Trump Twitter’da paylaştığı mesajda, Bağdat’ta sıkı korunan Yeşil Bölge’de 20 Aralık günü düzenlenen ve ABD Büyükelçiliği yerleşkesinin yanı sıra uluslararası bölgedeki yerleşim yerlerinde hafif hasara yol açan roket saldırısına değindi.

“Bağdat’taki Büyükelçiliğimiz Pazar günü roketli saldırının hedefi oldu. Üç roket hedefine ulaşamadı. Tahmin edin, roketler neredendi?: İRAN” diye yazdı.

ABD Başkanı bu mesajla birlikte İran’ın ateşlediği roketleri gösterdiği iddia edilen bir resim paylaştı. Trump, Twitter mesajında, “Irak’taki Amerikalılar’a yönelik başka saldırılar olabileceği konuşuluyor. İran’a dostane bir tavsiye: Bir Amerikalı ölürse, İran’ı sorumlu tutarım. İyi düşünün” ifadelerini kullanarak Amerika’nın kırmızı çizgisini bir kez daha hatırlattı.