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  4. Trump'tan İran'a uyarı: Protestocularınızı öldürmeyin

Trump'tan İran'a uyarı: Protestocularınızı öldürmeyin

12.01.2020 17:20 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Tahran yönetiminin Çarşamba günü Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağını yanlışlıkla düşürdüğünü itiraf etmesinin ardından başlayan protestolarla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Donald Trump, Twitter hesabına, İran'ın liderlerine hitaben büyük harflerle "Protestocularınızı öldürmeyin" yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Tahran yönetiminin Çarşamba günü Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağını yanlışlıkla düşürdüğünü itiraf etmesinin ardından başlayan protestolarla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Donald Trump, Twitter hesabına, İran'ın liderlerine hitaben büyük harflerle "PROTESTOCULARINIZI ÖLDÜRMEYİN" yazdı.

Trump açıklamasında, "Şu ana kadar binlerce kişi sizler tarafından öldürüldü ya da hapse atıldı. Dünya, gelişmeleri izliyor. Daha da önemlisi ABD de gelişmeleri izliyor. İnterneti yeniden açın ve gazetecilerin ülkenizden özgürce bildirmesine izin verin! İran'ın harika insanlarını öldürmeyi durdurun!" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1216356280933273600

Trump Cumartesi günü de yine Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın insan hakları kuruluşlarına, ülkede süren protesto gösterilerini özgürce gözlemlemesine izin vermesi gerektiğini söylemiş, "Bir kez daha barışçıl gösteriler düzenleyen protestocular katledilemez, internete erişim kısıtlanamaz" demişti.

ABD Başkanı ayrıca "uzun zamandır acı çektiğini" belirttiği İran halkını da, "cesareti" nedeniyle övmüştü.

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