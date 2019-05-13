Trump’tan İran’a Yeni Gözdağı 

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) içerisindeki emirliklerden biri olan Füceyre yakınlarında dört ticari tankerin sabote edildiğinin açıklanmasının ardından Başkan Donald Trump, Tahran’a karşı yeni bir sert uyarıda bulundu. Trump, Tahran’ın “saldırı niteliğinde herhangi bir şey yapması” halinde bunun bedelini ağır şekilde ödeyeceğini söyledi.

Trump, Oval Ofis’te Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la yaptığı görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Petrol tankerlerine BAE açıklarında düzenlenen saldırının sorulması üzerine Trump, “Eğer bir şey olursa bu İran için çok büyük bir sorun olur” dedi.

Saldırıya uğrayan tankerlerden ikisi Suudi Arabistan’a diğer ikisiyse BAE’ye ait. Füceyre, dünyanın en büyük yakıt nakliyat merkezlerinden olan Hürmüz Boğazı’nın hemen çıkışında yer alıyor.

BAE saldırı sonrasında Füceyre limanında faaliyetlerin aksamaya uğramadığını, saldırılarda yaralanan kimse de bulunmadığını belirtti.

Bölge son dönemde Amerika ve İran arasında tansiyonun yükseldiği ve Amerika’nın uçak gemisi ve bombardıman uçaklarını sevk ettiği bir alan.

Bu ayın başında Amerika Denizcilik Dairesi yaptığı bir açıklamayla, İran’ın Ortadaoğu’da petrol tankerlerini ve ticari gemileri hedef alabileceğine yönelik bir uyarıda bulunmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı da Füceyre kıyısı yakınlarında tankerlere yönelik saldırıları kaygı verici ve korkunç olarak nitelendirdi ve olayın araştırılmasını istedi.

