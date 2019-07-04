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Trump'tan İran'a yeni tehdit

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 00:10 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Yaptığın tehditler konusunda dikkatli ol İran; o tehditler daha önce kimseye olmadığı kadar dönüp yine sana zarar verebilir"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aşacağını açıklayan İran'a, "Yaptığın tehditler konusunda dikkatli ol İran; o tehditler daha önce kimseye olmadığı kadar dönüp yine sana zarar verebilir." sözleriyle yüklendi.

ABD Başkanı Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoğu konusundaki son adımına Twitter hesabından bir kez daha tepki gösterdi.

Trump, açıklamasında, "İran yeni bir uyarı yayımladı. Ruhani, eğer yeni bir nükleer anlaşma yoksa zenginleştirilmiş uranyum miktarını istedikleri miktarda artıracaklarını söylüyor. Yaptığın tehditler konusunda dikkatli ol İran; o tehditler daha önce kimseye olmadığı kadar dönüp yine sana zarar verebilir." ifadelerini kullandı.

İran yönetimi, hafta başında, zenginleştirilmiş uranyum limitini nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitinin üzerine çıkardığını duyurmuştu. İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberinde, Tahran yönetiminin yüzde 3,67 zenginleştirilmiş uranyum seviyesini nükleer anlaşmada belirlenen 300 kilogram stok limitinin üzerine çıkardığı kaydedilmişti.

ABD Başkanı Trump, bu açıklama üzerine İran'a, "Ateşle oynuyorlar." ifadesiyle tepki göstermiş, Beyaz Saray ile ABD Dışişleri Bakanlığı da ayrı ayrı açıklamalarla İran'ın kararını kınamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump İRAN

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