Trump’tan İran’a Yeni Yaptırımlar 

Başkan Trump İran’ın nükleer silah geliştirmesi ve Ortadoğu’da militan gruplara verdiği desteği önlemek için uyguladığı baskı politikasında yeni bir adım daha attı. Trump Pazartesi günü imzaladığı kararnameyle İran’ın ruhani lideri ve yakınlarını ekonomik yaptırımlarla hedef aldı.
Yeni yaptırımların hedefinde İran’ın ruhani lideriyle birlikte üst düzey askeri yetkilileri var. Yaptırımlar bu kişilerin ABD’deki mal varlıklarının dondurulmasını öngörüyor.
Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada yaptırımların İran’ın artan provokatif eylemlerine verilen güçlü ve orantılı bir yanıt olduğunu bildirdi.
Trump “Rejim tehlikeli eylemlerinden ve nükleer silah üretilmesi, uranyum zenginleştirilmesi, balistik füze geliştirilmesi, teröre destek, yabancı çatışmaların tetiklenmesi ve ABD ile müttefiklerine karşı düşmanca faaliyetler gibi hırslarından arınana kadar Tahran’a yaptırım uygulamayı sürdüreceğiz” dedi.
Bu yaptırımlar İran’ın ruhani lideri Ali Hamaney ve yakın yardımcılarının ABD’deki nakit ve desteklerine erişimlerini engelliyor.
Öte yandan İran donanma komutanı İran ordusunun hava sahasının ihlal edilmesi halinde tekrar harekete geçerek daha fazla ABD gözlem hava aracını vurabileceğini söyledi.
ABD ve İran arasındaki gerilim İran’ın geçen hafta ABD’ye ait bir insansız hava aracını vurarak düşürmesiyle tırmanmıştı. Trump, olayın ardından İran’a saldırı emri vermiş ancak can kaybının yüksek olacağı şeklinde uzman raporlarının ardından kararından son anda dönmüştü.
ABD’den İran’a Karşı Küresel Koalisyon Girişimi
ABD, Basra Körfezi bölgesinde deniz güvenliğinin sağlanması için yeni yollar arayışına girdi. ABD’nin bölgede güvenliğin arttırılmasına yönelik çeşitli girişim tekliflerini G-20 zivesinde gündeme getirmesi bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin ve Japonya’nın da aralarında olduğu diğer ülkelerin Ortadoğu’da kendi petrol tankerlerini kendilerinin koruması gerektiğini söyledi.
Twitter’dan yazdığı mesajda “Biz neden hiç karşılığı olmadan diğer ülkeler için gemi güzergahlarını koruyoruz?” diye soran Trump, “Bu ülkelerin hepsi her zaman tehlikeli olan bu yolculukta kendi gemilerini korumalı” ifadelerini kullandı.
ABD, Basra Körfezi bölgesinde deniz güvenliğinin sağlanması için yeni yollar arayışına girdi. ABD’nin bölgede güvenliğin arttırılmasına yönelik çeşitli girişim tekliflerini G-20 zivesinde gündeme getirmesi bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin ve Japonya’nın da aralarında olduğu diğer ülkelerin Ortadoğu’da kendi petrol tankerlerini kendilerinin koruması gerektiğini söyledi.
Twitter’dan yazdığı mesajda “Biz neden hiç karşılığı olmadan diğer ülkeler için gemi güzergahlarını koruyoruz?” diye soran Trump, “Bu ülkelerin hepsi her zaman tehlikeli olan bu yolculukta kendi gemilerini korumalı” ifadelerini kullandı.
Hook: “ABD İran’la görüşmeye hazır”
ABD’nin İran temsilcisi Brian Hook ise Başkan Trump’ın İran’la ABD yaptırımlarının kaldırılması için görüşmeye hazır olduğunu söylediğini ancak Tahran’ın nükleer ve füze programlarını durdurması gerektiğini ve Ortadoğu bölgesinde piyon milislere verdiği desteği de sonlandırması gerektiğini belirtti.
Hook, İran’ın müzakere masasına oturabileceğini ya da ekonomisinin çökmesini seyredeceğini söyledi.
Hook, ABD’nin İran Körfezi’nde deniz güvenliğinin arttırılması için uluslararası ortaklardan güçlerini birleştirmesini istediğini de kaydetti.
Washington, Ortadoğu’da gerilim artarken İran’a karşı küresel bir koalisyon kurmayı hedefliyor.
Seçenekler G-20 zirvesinde konuşulacak
Hook bunun bölgede uyuşturucu ve silah kaçakçılığına karşı mücadele etmek amacıyla bulunan 30 ülkenin çok uluslu deniz kuvvetlerinin güçlendirilmesi şeklinde de yapılabileceğini söyledi.
Alternatif olaraksa bölgede ticari çıkarları olan müttefik ülkelerin yepyeni bir deniz güvenliği girişimi başlatabileceklerini kaydetti.
Hook, ABD’nin bu seçenekleri Japonya’da bu hafta yapılacak G-20 zirvesinde tartışmaya açacağını belirtti. Ancak bu girişimi hangi ülkelerin destekleyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.
Pompeo Suudi Arabistan’da
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Kral Bin Selman’la bir araya geldi. Görüşme İran’ın Umman Körfezi’nde ABD’ye ait insansız bir hava aracını vurmasının ardından bölgede tansiyonun artmasının üzerine yapıldı. Pompeo görüşmede bölgede artan gerilimin ve İran’ın Körfez’deki tanker saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı’nda deniz güvenliğinin sağlanmasının gerekliliğinin ele alındığını belirtti.
Pompeo Kral Selman’ın ardından Veliaht Prens Bin Selman’la da öğlen yemeğinde bir araya geldi.
Pompeo, Suudi Arabistan seyahati için yola çıkmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada Washington’un İran’a yeni ekonomik yaptırımlar uygulamayı planlamasına rağmen Tahran’la müzakere masasına oturmayı istediğini söylemişti.
Cubeyr: “Yaptırımlar sertleşebilir”
Öte yandan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr, Paris’te Fransız Le Monde gazetesine yaptığı açıklamada İran’ın agresif politikalarını sürdürmesi halinde yaptırımların artacağı uyarısında bulundu.
Cubeyr, “Bugün İran ciddi ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya. İran agresif politikalarına devam ederse bedelini ödemek zorunda kalacak. Bu yaptırımlar daha da sertleşecek” dedi.
Cubeyr, “Ne pahasına olursa olsun savaştan kaçınmak istediğimizi Amerikalılar gibi biz de söyledik. Gerilimi tırmandırma tercihini yapan İranlılar” diye konuştu ve İran’ın sorumlusu olduğu sanılan tanker saldırılarıyla Yemen’de Husiler’e balistik füze sağlamasını buna örnek gösterdi.
Öte yandan ABD donanması Bahreyn’de bulunan 5’inci filoya katılmak üzere bölgeye yeni bir savaş gemisi gönderdi.
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