Trump’tan İran’a Yeni Yaptırımlar 

Bu yaptırımlar İran’ın ruhani lideri Ali Hamaney ve yakın yardımcılarının ABD’deki nakit ve desteklerine erişimlerini engelliyor.

Trump “Rejim tehlikeli eylemlerinden ve nükleer silah üretilmesi, uranyum zenginleştirilmesi, balistik füze geliştirilmesi, teröre destek, yabancı çatışmaların tetiklenmesi ve ABD ile müttefiklerine karşı düşmanca faaliyetler gibi hırslarından arınana kadar Tahran’a yaptırım uygulamayı sürdüreceğiz” dedi.

Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada yaptırımların İran’ın artan provokatif eylemlerine verilen güçlü ve orantılı bir yanıt olduğunu bildirdi.

Başkan Trump İran’ın nükleer silah geliştirmesi ve Ortadoğu’da militan gruplara verdiği desteği önlemek için uyguladığı baskı politikasında yeni bir adım daha attı. Trump Pazartesi günü imzaladığı kararnameyle İran’ın ruhani lideri ve yakınlarını ekonomik yaptırımlarla hedef aldı.

Twitter’dan yazdığı mesajda “Biz neden hiç karşılığı olmadan diğer ülkeler için gemi güzergahlarını koruyoruz?” diye soran Trump, “Bu ülkelerin hepsi her zaman tehlikeli olan bu yolculukta kendi gemilerini korumalı” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ve Japonya’nın da aralarında olduğu diğer ülkelerin Ortadoğu’da kendi petrol tankerlerini kendilerinin koruması gerektiğini söyledi.

ABD ve İran arasındaki gerilim İran’ın geçen hafta ABD’ye ait bir insansız hava aracını vurarak düşürmesiyle tırmanmıştı. Trump, olayın ardından İran’a saldırı emri vermiş ancak can kaybının yüksek olacağı şeklinde uzman raporlarının ardından kararından son anda dönmüştü.

ABD, Basra Körfezi bölgesinde deniz güvenliğinin sağlanması için yeni yollar arayışına girdi. ABD’nin bölgede güvenliğin arttırılmasına yönelik çeşitli girişim tekliflerini G-20 zivesinde gündeme getirmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ve Japonya’nın da aralarında olduğu diğer ülkelerin Ortadoğu’da kendi petrol tankerlerini kendilerinin koruması gerektiğini söyledi.

Twitter’dan yazdığı mesajda “Biz neden hiç karşılığı olmadan diğer ülkeler için gemi güzergahlarını koruyoruz?” diye soran Trump, “Bu ülkelerin hepsi her zaman tehlikeli olan bu yolculukta kendi gemilerini korumalı” ifadelerini kullandı.

Hook: “ABD İran’la görüşmeye hazır”

ABD’nin İran temsilcisi Brian Hook ise Başkan Trump’ın İran’la ABD yaptırımlarının kaldırılması için görüşmeye hazır olduğunu söylediğini ancak Tahran’ın nükleer ve füze programlarını durdurması gerektiğini ve Ortadoğu bölgesinde piyon milislere verdiği desteği de sonlandırması gerektiğini belirtti.

Hook, İran’ın müzakere masasına oturabileceğini ya da ekonomisinin çökmesini seyredeceğini söyledi.