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Trump’tan İran’a Yönelik Ulusal Acil Durumu Uzatma Kararı

12.11.2020 20:59 | Son Güncelleme

Trump’ın uzatmaya karar verdiği 1979 tarihli İran’a yönelik ulusal acil durum ilanıyla ABD’de İran hükümetine ait malvarlıkları dondurulmuştu

Trump’tan İran’a Yönelik Ulusal Acil Durumu Uzatma Kararı

Trump yönetimi İran’a yönelik 1979 yılında ilan edilen ulusal acil durum ilanını uzatma kararı aldı. ABD Başkanı Trump konuyla ilgili olarak Kongre’yi bilgilendirdi.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, 14 Kasım 1979’da ABD Başkanı’nın İran’a ilişkin Uluslararası Acil Durum Ekonomik Yetkiler Yasası kapsamında başkanlık kararıyla ulusal acil durum ilan ettiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, İran’daki durumun ABD’nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisine yönelik teşkil ettiği olağandışı ve olağanüstü tehditle mücadele etmek üzere ilgili adımları attığı belirtildi.

İran ve ABD arasındaki ilişkilerin hala normalleşmediği ve 19 Ocak 1981 yılında İran’la yapılan anlaşmaların uygulanması sürecinin hala devam ettiği ifade edildi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, bu nedenle 14 Kasım 1979’da ilan edilen ulusal acil durumun ve bu kapsamda alınan tedbirlerin 14 Kasım 2020 tarihi sonrasında da geçerli olmaya devam etmesi gerektiği belirtildi.

ABD Başkanı Trump bu çerçevede, Ulusal Acil Durum Yasası’nın 202. Maddesi kapsamında, İran’a ilişkin ilan edilen ulusal acil durumun 1 yıl daha uzatılmasına karar verdiğini belirtti.

12170 sayılı ulusal acil durumun 15 Mart 1995’te ilan edilen 12957 sayılı başkanlık kararnamesinden farklı olduğu vurgulandı. Bu nedenle ulusal acil durumun devam ettirilmesi kararının 12 Mart 2020 tarihinde yenilenen acil durumdan farklı olduğuna dikkat çekildi.

Pelosi’ye mektup ABD Başkanı Donald Trump Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye bir mektup yazarak İran konusunda aldığı kararla ilgili olarak Kongre’yi bilgilendirdi.

ABD Başkanı Trump mektubunda, İran’la ilişkilerin henüz normalleşmediğini ve bu nedenle İran’la ilgili olarak ilan edilen ulusal acil durumun devam etmesinin gerekli olduğuna kanaat getirdiğini yazdı.

Trump yönetiminin uzatmaya karar verdiği İran’a yönelik ulusal acil durum ilan edilmesini öngören başkanlık kararnamesini 14 Kasım 1979’da Jimmy Carter imzalamıştı. Bu kapsamda ABD’de İran hükümetine ait malvarlıkları dondurulmuştu.

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