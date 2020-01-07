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  4. Trump’tan İran’da kültürel öneme sahip bölgeler için açıklama

Trump’tan İran’da kültürel öneme sahip bölgeler için açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.01.2020 23:55 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırılarda kültürel önem taşıyan bölgelerin hedef alınmayacağını açıkladı.ABD Başkanı Donald Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, askeri saldırılarda kültürel öneme sahip yerlerin hedef alınmayacağını, İran’a yönelik girişimlerde ‘mecburen’ uluslararası yasalara uyacağını ifade etti.

Trump’tan İran’da kültürel öneme sahip bölgeler için açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırılarda kültürel önem taşıyan bölgelerin hedef alınmayacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, askeri saldırılarda kültürel öneme sahip yerlerin hedef alınmayacağını, İran’a yönelik girişimlerde ‘mecburen’ uluslararası yasalara uyacağını ifade etti. Trump, "Eğer yasa buysa, yasaya uymayı seviyorum. Ama bir düşünün. Halkımızı öldürüyorlar, halkımızı havaya uçuruyorlar ve sonra kültürel bölgelere karşı çok nazik olmalıyız. Şunu söyleyeyim, İran yapmaması gereken herhangi bir şey yaparsa, sonuçlarına maruz kalacak ve bu çok güçlü olacak" şeklinde konuştu.
ABD senatörü ve Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell da düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin İran’ın kültürel bölgelerine saldırmasının uygun olmayacağını söyledi.
Öte yandan Trump Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD’nin İran kültürü için çok önemli olanlar da dahil olmak üzere 52 bölgenin hedeflendiğini ve İranlı General Kasım Süleymani’nin öldürülmesine cevaben İran’ın Amerikalılara veya ABD varlıklarına saldırması durumunda karşılık verileceğini belirtmişti.

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