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  4. Trump’tan İran’daki göstericilere destek

Trump’tan İran’daki göstericilere destek

DÜNYA HABERLERİ  | 12.01.2020 18:26 | Son Güncelleme

İran’ın Ukrayna yolcu uçağını vurduğunu kabul etmesi sonrasında Tahran gösterilere sahne oldu.

Trump’tan İran’daki göstericilere destek

Protestoculara destek veren ABD Başkanı Donald Trump İran hükümetini göstericilere şiddet uygulamama konusunda uyardı.İran’ın Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağını vurduğunu kabul etmesinin üzerine başkent Tahran'da yüzlerce kişi hükümeti protesto etti. 8 Ocak tarihinde düşürülen uçakta ölen 176 kişiyi anmak için Cumartesi akşamı Amir Kabir Üniversitesi'nde bir anma düzenlendi. Anma töreni kısa sürede hükümeti protesto gösterisine dönüştü. Göstericiler uçağın vurulmasında ve olayın bir süre örtbas edilmesinde sorumluluğu bulunanların istifasını talep etti. Güvenlik güçleri göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Pazar günü de hükümetin başkent Tahran'daki üç büyük üniversitede ve iki önemli meydanda polis ve asker konuşlandırdığı görüldü.

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump da Twitter üzerinden göstericilere destek verdi. Trump dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Cesur, cefakar İran halkına: Başkanlığımın başından beri sizin tarafınızdayım, yönetimim sizin tarafınızda durmaya devam edecek. Protestolarınızı yakından izliyoruz ve cesaretinizden esinleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca "İran hükümeti insan hakları gruplarının İran halkının süren protestoları bakımından sahadaki olguları gözlemlemesine ve rapor etmesine izin vermek zorundadır. Barışçıl gösterilere yönelik bir başka katliam olamaz, internet kapatılamaz. Dünya izliyor" açıklamasını yaptı.

Trump bugün de İran hükümetine protestolara şiddetle müdahale etmeme uyarısında bulundu:

"İran’ın liderlerine! Protestocularınızı öldürmeyin. Binlercesi zaten sizler tarafından ya öldürüldü ya da tutuklandı. ABD izliyor. İnternetinizi tekrar açın ve muhabirlerinizin serbestçe gezinmesine izin verin! Büyük İran halkını öldürmeyi bırakın!"

Cumartesi akşamı Amir Kabir Üniversitesi önündeki anma törenine katılan İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire de birkaç saat süreyle gözaltına alındı. Macaire’nin gözaltına alınması Londra ve Brüksel’in tepkisini çekti. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab gözaltının "uluslararası hukuka aykırı" olduğunu açıkladı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de son derece endişeli olduklarını açıklayarak "Viyana Sözleşmesi'ne tam riayet şarttır. Avrupa Birliği yatışma ve diplomasiye alan açma çağrısı yapıyor" demişti.

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Arakçi ise Macaire'nin "yasadışı bir gösterinin yabancı katılımcısı" olduğu için gözaltına alındığını ancak kimlik tespiti üzerine serbest bırakıldığını söyledi. İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği önünde toplanan yaklaşık 200 kişilik bir grup da İngiltere ve İsrail bayrakları yakarak "İngiltere'ye ölüm" sloganı attı.

dpa,AFP / EC,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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