Trump’tan İran’daki göstericilere destek

Protestoculara destek veren ABD Başkanı Donald Trump İran hükümetini göstericilere şiddet uygulamama konusunda uyardı.İran’ın Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağını vurduğunu kabul etmesinin üzerine başkent Tahran'da yüzlerce kişi hükümeti protesto etti. 8 Ocak tarihinde düşürülen uçakta ölen 176 kişiyi anmak için Cumartesi akşamı Amir Kabir Üniversitesi'nde bir anma düzenlendi. Anma töreni kısa sürede hükümeti protesto gösterisine dönüştü. Göstericiler uçağın vurulmasında ve olayın bir süre örtbas edilmesinde sorumluluğu bulunanların istifasını talep etti. Güvenlik güçleri göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Pazar günü de hükümetin başkent Tahran'daki üç büyük üniversitede ve iki önemli meydanda polis ve asker konuşlandırdığı görüldü.

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump da Twitter üzerinden göstericilere destek verdi. Trump dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Cesur, cefakar İran halkına: Başkanlığımın başından beri sizin tarafınızdayım, yönetimim sizin tarafınızda durmaya devam edecek. Protestolarınızı yakından izliyoruz ve cesaretinizden esinleniyoruz" ifadelerini kullandı.