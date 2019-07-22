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Trump'tan İran'ın CIA operasyonuna yalanlama

22.07.2019 22:26 | Son Güncelleme

İran'ın, CIA için çalıştığı tespit edilen 17 kişinin yakalandığı yönündeki açıklamasına ABD'den yalanlama geldi.

Trump'tan İran'ın CIA operasyonuna yalanlama

ABD Başkanı Trump, "Açıklamalar tamamen asılsız" dedi.İran'ın Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'na (CIA) yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 17 kişinin yakalandığı yönündeki açıklamasını ABD Başkanı Donald Trump yalanladı.

İran İstihbarat Birimi'nden bir yetkili, 18 Temmuz tarihinde düzenlenen bir operasyon kapsamında CIA için çalıştığı tespit edilen bir grubun gözaltına alındığını ve bu kişilerden bazılarının ölüm cezasına çarptırıldığını bildirmişti.

Açıklamaların asılsız olduğunu belirten Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın CIA ajanlarını yakaladığı yönündeki açıklamaları tamamen asılsız. Sıfır gerçeklik. Feci bir şekilde başarısızlığa uğramakta ve ne yapacağını bilemez halde olan dini bir rejim tarafından ortaya atılan, sadece daha fazla yalan ve propaganda. (Tıpkı insansız hava aracını düşürdükleri iddiası gibi) Ekonomileri ölmüş durumda ve gittikçe daha da kötüleşecek. İran tamamen darmadağın bir durumda!"

Trump'ın açıklamasından önce, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Tahran'ı yalanlamıştı.

Hürmüz Boğazı'nda İran’a ait bir İHA'nın vurulduğu yönündeki haberlere ilişkin Tahran ve Washington'un tutumları arasındaki farkı hatırlatan Dışişleri Bakanı Pompeo, "İran rejiminin yalan söyleme konusunda uzun bir geçmişi var, bu yüzden İran liderliğinin aktardığı haberler konusunda her zaman dikkatli olmalıyız" dedi.

İran: Casusluk ağı çökertildi

İran İstihbarat Bakanlığı'ndan bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre ise İran'da CIA için çalıştığı tespit edilen bir casus ağı çökertildi.

Karşı istihbarat biriminin başında yer alan yetkili, "Ülkesine kasten ihanet edenler yargıya nakledilmiştir… Bazıları ölüm cezasına bazıları ise uzun süreli hapis cezalarına çarptırıldı" diye konuştu.

Yakalanan kişilerin "hassas ve kritik sektörlerde" görev yaptıkları ve özel sektörle de ilişkili oldukları, ayrıca birbirlerinden bağımsız olarak faaliyet gösterdikleri belirtildi.

İran medyasında ayrıca yakalanan kişilerle temas halindeki "CIA görevlilerine" ait olduğu ileri sürülen görüntüler yayınlandı. Devlet televizyonundan yayınlanan belgeselde, yayınlanan görüntülerin Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir İran vatandaşıyla temas kuran bir CIA ajanına ait olduğu ileri sürüldü.

AP, AFP, rtr, dpa / EC,MY,HT,AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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