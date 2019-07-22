Trump'tan İran'ın CIA operasyonuna yalanlama

ABD Başkanı Trump, "Açıklamalar tamamen asılsız" dedi.İran'ın Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'na (CIA) yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 17 kişinin yakalandığı yönündeki açıklamasını ABD Başkanı Donald Trump yalanladı.

İran İstihbarat Birimi'nden bir yetkili, 18 Temmuz tarihinde düzenlenen bir operasyon kapsamında CIA için çalıştığı tespit edilen bir grubun gözaltına alındığını ve bu kişilerden bazılarının ölüm cezasına çarptırıldığını bildirmişti.

Açıklamaların asılsız olduğunu belirten Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın CIA ajanlarını yakaladığı yönündeki açıklamaları tamamen asılsız. Sıfır gerçeklik. Feci bir şekilde başarısızlığa uğramakta ve ne yapacağını bilemez halde olan dini bir rejim tarafından ortaya atılan, sadece daha fazla yalan ve propaganda. (Tıpkı insansız hava aracını düşürdükleri iddiası gibi) Ekonomileri ölmüş durumda ve gittikçe daha da kötüleşecek. İran tamamen darmadağın bir durumda!"

Trump'ın açıklamasından önce, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Tahran'ı yalanlamıştı.