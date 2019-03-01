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Trump'tan IŞİD'e karşı "yüzde 100" zafer açıklaması

01.03.2019 04:12 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, IŞİD'in Suriye'de ele geçirdiği toprakların "yüzde yüzünün" geri alındığını bildirdi.

Trump'tan IŞİD'e karşı "yüzde 100" zafer açıklaması

Trump'ın açıklaması Suriye Demokratik Güçleri'nin verdiği bilgiyle çelişiyor.ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan destekli güçlerin IŞİD'in Suriye'de ele geçirdiği toprakları "yüzde yüzünü" geri aldığını açıkladı.

Alaska'daki bir askeri birliği ziyaret eden Trump burada ordu mensuplarına hitaben yaptığı konuşmada, "Tamamen aldık. Biliyorsunuz, Suriye'deki hilafetin (IŞİD) yüzde 90'ı, yüzde 92'si geri alındı diye duyuyordunuz. Şimdi artık yüzde 100 oldu" sözlerini kullandı.

Trump'ın bu sözleri IŞİD'e karşı operasyonları yürüten ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutanı Mazlum Kobani'nin aynı gün yaptığı açıklamayla çelişiyor. Kobani Perşembe günkü açıklamasında IŞİD'e karşı nihai zaferin bir hafta içerisinde ilan edileceğini söylemişti.

SDG'nin operasyonu, IŞİD'in direniş gösterdiği son yerleşim yeri olan Suriye'nin doğusundaki Bağuz köyünde devam ediyor. Operasyon köyde tutsak kalan binlerce sivilin tahliyesi bitmediği için yavaş ilerliyor.

IŞİD 2014 yılında Irak'ta Musul, Suriye'de Rakka başta olmak üzere Ortadoğu'da geniş bir coğrafyayı ele geçirerek "halifelik" ilan etmişti.

Trump geçen Aralık ayında IŞİD'in yenilgiye uğratıldığını ve bu nedenle Suriye'de bulunan Amerikan güçlerini geri çekme kararı aldığını ilan etmişti. Karar uzun süre tartışma yaratırken, geçen hafta Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada yaklaşık 200 askerden oluşan bir birliğin barışı koruma amacıyla bir süre daha Suriye'de kalacağı belirtilmişti.

AP/GY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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