HABER

Trump’tan İsrail seçimleriyle ilgili açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2019 17:22 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Binyamin Netanyahu’nun genel seçimlerde zafer kazanmasını barış göstergesi olarak nitelendirdi.ABD Başkanı Donald Trump’tan İsrail’de yapılan genel seçimlere ilişkin açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Binyamin Netanyahu’nun genel seçimlerde zafer kazanmasını barış göstergesi olarak nitelendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump’tan İsrail’de yapılan genel seçimlere ilişkin açıklama geldi. Trump, Binyamin Netanyahu’nun beşinci kez seçilmesini “Barış göstergesi” olarak nitelendirdi. Trump, ayrıca özel savcı Robert Mueller davasıyla ilgili raporu henüz okumadığını söyledi.
İsrail’de genel seçimlerin ardından oyların yüzde 97’si sayıldı. Yerel medyada, Netanyahu’nun Likud Partisi’nin oyların yüzde 26.27’sini, rakibi Benny Gantz ve Yair Lapid’in başkanlığını yaptığı Mavi-Beyaz Partisi’nin oyların yüzde 25.94’ünü alarak 120 sandalyeli mecliste 35’er sandalye kazandığı belirtildi.

PARTNER Siz de ilişkiye girerken bunu yapıyorsanız...Kanserden bile koruyormuş! Siz de ilişkiye girerken bunu yapıyorsanız...Kanserden bile koruyormuş!
Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Boztepe’den Başkan Bozkurt’a hayırlı olsun ziyaretiAfyonkarahisar Vali Yardımcısı Boztepe’den Başkan Bozkurt’a hayırlı olsun ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, koruma personeline kutlamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan, koruma personeline kutlama

En Çok Okunan Haberler

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Emre Mor bunu da yaptı

Emre Mor bunu da yaptı

İstanbul kararı için gözler YSK'da!

İstanbul kararı için gözler YSK'da!

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gölbaşı'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabora ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı ile görüşecek

Son dakika: Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Süleyman Soylu: Polis canla başla gayret gösterdi

Bakan Soylu: Polis canla başla gayret gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında sürpriz görüşme

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da usulsüzlük yorumu: İptale götürür

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.