Trump’tan İsrail seçimleriyle ilgili açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Binyamin Netanyahu’nun genel seçimlerde zafer kazanmasını barış göstergesi olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’tan İsrail’de yapılan genel seçimlere ilişkin açıklama geldi. Trump, Binyamin Netanyahu’nun beşinci kez seçilmesini “Barış göstergesi” olarak nitelendirdi. Trump, ayrıca özel savcı Robert Mueller davasıyla ilgili raporu henüz okumadığını söyledi.

İsrail’de genel seçimlerin ardından oyların yüzde 97’si sayıldı. Yerel medyada, Netanyahu’nun Likud Partisi’nin oyların yüzde 26.27’sini, rakibi Benny Gantz ve Yair Lapid’in başkanlığını yaptığı Mavi-Beyaz Partisi’nin oyların yüzde 25.94’ünü alarak 120 sandalyeli mecliste 35’er sandalye kazandığı belirtildi.

