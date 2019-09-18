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Trump’tan itiraf: “2017’de mühimmatımız yetersizdi”

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.09.2019 10:04 | Son Güncelleme

ABD Başkan Donald Trump, 2017’de göreve geldiğinde General Jim Mattis’in kendisine, ABD ordusunun mühimmatının çok yetersiz olduğu bilgisini verdiğini söyledi.ABD Başkan Donald Trump, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad Al Halife ile Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Başkan Donald Trump, 2017’de göreve geldiğinde General Jim Mattis’in kendisine, ABD ordusunun mühimmatının çok yetersiz olduğu bilgisini verdiğini söyledi.
ABD Başkan Donald Trump, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad Al Halife ile Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. General Jim Mattis’in 2017’de ABD birliklerinin mühimmatının yetersiz olduğunu ve askeri operasyon başlatmamanın daha iyi olacağını söylediğini belirtti. Trump yaptığı açıklamada, “Biliyorsunuz, göreve geldiğimde, neredeyse üç yıl önce General Mattis bana dedi ki, ‘efendim, cephanelik konusunda çok yetersiziz.’ Ben de ona ne dedim biliyor musunuz? General, bunu başka bir generalden bir daha asla duymak istemiyorum. Hiçbir başkan asla bu ifadeleri duymamalı” dedi.
Bu sorunu Barack Obama yönetiminden devraldığını ifade eden Trump açıklamasının devamında, "Hangisi olduğunu söylemeyeceğim belli bir ülkeyle çatışmaya girebilecek pozisyondaydık. Bu bir Başkan’a söylenecek en korkunç şey. Onu suçlamıyorum. Ben kimseyi suçlamıyorum” ifadelerini kullandı.
Trump ayrıca, ABD’nin artık daha fazla füze, roket, tank, jet avcı uçağına sahip olduğunu ve başkanlığının ilk döneminde avcı uçaklarının yüzde 50’sinin uçamadığını söyledi.
Geçtiğimiz yıl Trump’ın ABD’nin Suriye’de bulunan birlikleri geri çekme kararının ardından istifa eden Mattis ise Trump’ın bu yorumlarına yanıt vermedi.

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