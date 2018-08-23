Trump'tan itirafçı olan eski avukatına tepki

Cohen'in avukatı ise müvekkilinin Rusya soruşturmasına bilgi sağlayabileceğini duyurdu.ABD Başkanı Donald Trump, eski avukatı Michael Cohen'in yargılandığı dava nedeniyle Beyaz Saray'daki en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Cohen'in Trump'la cinsel ilişkiye giren iki kadına sus payı olarak para ödediğini itiraf ederek savcılıkla işbirliğine gitmesi ABD Başkanı'nı zora soktu.

Trump, itirafçı olan eski avukatına tepkisini Twitter'da gösterdi. ABD Başkanı, Cohen için "İyi bir avukat arayan varsa, Micheal Cohen ile çalışmamasını şiddetle tavsiye ederim" yazdı.

Ödemeler hakkında sonradan bilgi sahibi olduğunu söyleyen Trump, Cohen'i savcılıkla uzlaşmak için hikâyeler uydurmakla suçladı.

Cohen, iki kadına yaptığı ödemenin yanı sıra seçim kampanyalarının finansmanına ilişkin yasaları ihlal etmek, vergi kaçırmak ve banka dolandırıcılığının da aralarında olduğu sekiz suçu işlediğini kabul etmişti. Cohen, kadınlara yapılan ödeme ile gerçekleşen ihlalini Trump'ın bilgisi dâhilinde yaptığını belirtmişti.