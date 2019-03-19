Trump'tan kamu yayın kuruluşlarının bütçesine makas

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'ye sunduğu 2020 bütçe teklifinde, birçok kamu yayın organının bütçesinde milyonlarca dolarlık kesinti talep etti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Başkan Trump 2020 Bütçe teklifinde, televizyon kanalı PBS ve radyo kanalı NPR'a fon sağlayan Kamu Yayıncılığı Kurumunun (CPB) bütçesinde 435 milyon dolar kesinti istedi.

Trump yönetimi bütçe kesintisine neden olarak, CPB'nin sadece NPR ve PBS'e fon sağlayan bir organ olması ve bu kurumların bütçelerinin büyük oranda özel bağışlardan sağlanması gösterildi.

Bütçe teklifinde RFE/RL'nin (Radio Free Europe/ Radio Liberty) bütçesinde de 37 milyon dolarlık düşüş talep edildi.

Ayrıca bütçe teklifi, RFE/RL'nin Gürcüce, Tatarca ve Kuzey Kafkasya dillerindeki yayınlarının da durdurulmasını öngörüyor.

- Yayın kuruluşlarından tepki

Trump'ın milyonlarca dolar kesinti öngören bütçe teklifine söz konusu yayın organlarından yanıt da gecikmedi.

CPB Üst Yöneticisi (CEO) Patricia Stacy Harrison, yaptığı açıklamada, federal fonun Amerikan kamu medya sistemindeki kamu-özel sektör ortaklığının temeli olduğunu vurguladı.