HABER

Trump'tan "Kaşıkçı" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 01:17 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Türkiye güçlü bir şekilde konuyu inceliyor. Hep birlikte bakıyoruz" - "Kaşıkçı olayına tepkim, Kral ve Veliaht Kral'ın konuyu bilip bilmemesine bağlı. Öncelikle, ne oldu? Ya da onlar biliyor muydu? Eğer bilgileri dahilinde olduysa bu çok kötü"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayına ilişkin, "Türkiye güçlü bir şekilde konuyu inceliyor. Hep birlikte bakıyoruz. Kaşıkçı olayına tepkim, Kral ve Veliaht Kral'ın konuyu bilip bilmemesine bağlı. Öncelikle, ne oldu? Ya da onlar biliyor muydu? Eğer bilgileri dahilinde olduysa bu çok kötü." dedi.

Trump, Beyaz Saray’a yakınlığıyla bilinen Fox TV kanalına, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin açıklamalar yaptı.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a giderek Veliaht Prens Muhammed bin Salman’la bir araya geldiğini bildiren Trump, "Şu anda Veliaht Kral ile birlikte, ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor. Çok fazla şey belirlenecek." ifadesini kullandı.

"Türkiye güçlü bir şekilde konuyu inceliyor." diyen Trump, "Hep birlikte bakıyoruz. Türkiye ve Suudi Arabistan güçlü bir şekilde meseleyi inceliyor. Kaşıkçı olayına tepkim, Kral ve Veliaht Kral'ın konuyu bilip bilmemesine bağlı. Öncelikle, ne oldu? Ya da onlar biliyor muydu? Eğer bilgileri dahilinde olduysa bu çok kötü." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, bu açıklamadan saatler önce bin Salman ile telefon görüşmesi yaptığını ve görüşmede bin Salman’ın kendisine Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili İstanbul’daki konsolosluk binasında ne olduğuna dair bilgisi bulunmadığını söylediğini aktarmıştı.

- Olay

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

PARTNERDuvarını tamir etmek isterken... Çıkanlar şoke ettiDuvarını tamir etmek isterken... Çıkanlar şoke etti
Şair Bahaettin Karakoç hayatını kaybetti!Şair Bahaettin Karakoç hayatını kaybetti!
Gamalı haç Türk damgası çıktıGamalı haç Türk damgası çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump Bin Salman Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!

ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!

Kerimcan Durmaz'ın Danla Bilic'e aldığı hediyenin fiyatı şoke etti

Kerimcan Durmaz'ın Danla Bilic'e aldığı hediyenin fiyatı şoke etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa etti

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

2 bin 500 lira maaşla, acil 20 bin eleman aranıyor

2 bin 500 lira maaşla, acil 20 bin eleman aranıyor

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

İlginizi Çekebilir

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şair Bahaettin Karakoç hayatını kaybetti!

Şair Bahaettin Karakoç hayatını kaybetti!

Gamalı haç Türk damgası çıktı

Gamalı haç Türk damgası çıktı

Konsolosluk konutundaki dikkat çeken eski su kuyusu detayı

Konsolosluk konutundaki dikkat çeken eski su kuyusu detayı

İstanbul'dan tarihi eser fışkırıyor! İşte birbirinden farklı noktalardan çıkan eserlerin bulunma hikayesi

İstanbul'dan tarihi eser fışkırıyor! İşte birbirinden farklı noktalardan çıkan eserlerin bulunma hikayesi

Binlerce kişi Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'na akın etti!

Binlerce kişi Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'na akın etti!

Türk askerleri 1 yıl daha Lübnan'da olacak

Türk askerleri 1 yıl daha Lübnan'da olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.