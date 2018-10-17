WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayına ilişkin, "Türkiye güçlü bir şekilde konuyu inceliyor. Hep birlikte bakıyoruz. Kaşıkçı olayına tepkim, Kral ve Veliaht Kral'ın konuyu bilip bilmemesine bağlı. Öncelikle, ne oldu? Ya da onlar biliyor muydu? Eğer bilgileri dahilinde olduysa bu çok kötü." dedi.

Trump, Beyaz Saray’a yakınlığıyla bilinen Fox TV kanalına, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin açıklamalar yaptı.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a giderek Veliaht Prens Muhammed bin Salman’la bir araya geldiğini bildiren Trump, "Şu anda Veliaht Kral ile birlikte, ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor. Çok fazla şey belirlenecek." ifadesini kullandı.

"Türkiye güçlü bir şekilde konuyu inceliyor." diyen Trump, "Hep birlikte bakıyoruz. Türkiye ve Suudi Arabistan güçlü bir şekilde meseleyi inceliyor. Kaşıkçı olayına tepkim, Kral ve Veliaht Kral'ın konuyu bilip bilmemesine bağlı. Öncelikle, ne oldu? Ya da onlar biliyor muydu? Eğer bilgileri dahilinde olduysa bu çok kötü." değerlendirmesinde bulundu.