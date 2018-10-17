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Trump'tan Kaşıkçı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 19:38 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti ile ilgili ses ve görüntü kayıtlarını Türkiye'den talep ettiklerini belirtti - Trump:

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili ses ve görüntü kayıtlarını Türkiye'den talep ettiklerini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da basın mensuplarının Kaşıkçı hakkındaki sorularını cevapladı.

Trump, “Türkiye hükümeti ses ve görüntü bilgileri olduğunu söylüyor.” şeklindeki bir soruya, “Eğer varsa (bu bilgileri) biz talep ettik.” diye karşılık verdi.

“Ses ve görüntü kayıtları varsa şaşırır mısınız?” yönündeki başka bir soruya ise, “Hayır. Emin değilim olup olmadığına ama muhtemelen var. Mike Pompeo geri döndüğü zaman kendisinden kapsamlı bir rapor alacağım.” diye konuştu.

Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu, olayın üzerinden yaklaşık 2 hafta geçmesinin ardından Suudi Arabistan’a yollamıştı. Pompeo, Riyad’da yaptığı üst düzey görüşmelerin ardından Ankara’ya geçerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

- Kaşıkçı olayı

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan Türkiye

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