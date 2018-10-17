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Trump’tan Kaşıkçı Açıklaması: Türkiye’den Eğer Varsa Ses Kaydını İstedik

17.10.2018 19:36 | Son Güncelleme

Başkan Trump Suudi Aabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden haber alınmayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda “Suudi Arabistan’ı korumaya çalışmıyorum” dedi. Türkiye’den eğer varsa Kaşıkçı ile ilgili ses ve görüntü kaydını istediklerini söyledi.

Trump’tan Kaşıkçı Açıklaması: Türkiye’den Eğer Varsa Ses Kaydını İstedik

Başkan Donald Trump Suudi Aabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan ve öldürüldüğü ihtimali güçlenen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda “Suudi Arabistan’ı korumaya çalışmıyorum” dedi. Türkiye’den de eğer varsa Kaşıkçı ile ilgili ses veya görüntü kaydını istediklerini söyledi.

Trump, kabine toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump Associated Press haber ajansına verdiği mülakatta, Suudi Arabistan’a yönelik suçlamalara değinirken, Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasıyla ilgili olarak önce neler olduğunun netlik kazanması gerektiğini vurgulamış, cinsel saldırı iddialarının gölgesinde Anayasa Mahkemesi yargıcı olan Brett Kavanaugh tartışmasına atıfta bulunarak “Yine masumiyetin kanıtlanana kadar suçlusun vakasıyla karşı karşıyayız” ifadelerini kullanmıştı.

Trump’a kabine toplantısı öncesinde o sözleri soruldu. Trump Suudi Arabistan’ı korumaya çalışmadığını söyledi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Türkiye ve Suudi Arabistan ziyaretine atıfta bulunarak Türkiye’den eğer varsa Kaşıkçı’ya ilişkin ses ve görüntü kaydını istediklerini belirtti.

Amerika Dışişleri Bakanlığı’ndan, Bakan Pompeo’nun Türkiye ziyaretinin Cemal Kaşıkçı bağlamına ilişkin yeni bir açıklama geldi. Dışişleri sözcüsü Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü gösteren herhangi bir ses kaydı duymadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, Türkiye ziyareti sonrasında uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’a Kaşıkçı’ya ilişkin soruşturmanın tamamlanması için birkaç gün daha verilmesi gerektiğini belirtmiş, “Soruşturma sonuçları gelince değerlendireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

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