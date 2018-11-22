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Trump'tan Kaşıkçı cinayeti açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 20:38 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "(Kaşıkçı cinayetinden) Belki de bütün dünya sorumlu tutulmalıdır, çünkü dünya kirli bir yer" - "Bu olaydan nefret ediyorum, olayın örtülmeye çalışılma biçiminden nefret ediyorum. Şunu söyleyebilirim ki Veliaht Prens bu durumdan benden daha fazla nefret ediyor"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin "Belki de bütün dünya sorumlu tutulmalıdır, çünkü dünya kirli bir yer." değerlendirmesinde bulundu.

Şükran Günü nedeniyle Florida'daki Mar-a-Lago tesislerinde basına açıklamalarda bulunan Trump, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesine yönelik soruları cevapladı.

Suudi Arabistan Veliaht Kralı Muhammed bin Selman'ı Kaşıkçı cinayetine dair sorumlu tutmak için yeterince delil olmadığını savunan Trump, "Belki de bütün dünya sorumlu tutulmalıdır, çünkü dünya kirli bir yer." dedi.

Bin Selman'ın Kaşıkçı cinayeti konusunda önceden bilgi sahibi olduğu yönündeki iddiaları "hararetli bir şekilde" reddettiğini dile getiren Trump, kendisinin konuya ilişkin yorumunun ise "Belki (Bin Selman) biliyordu, belki de bilmiyordu." şeklinde olduğunu hatırlattı.

Trump, "Bu olaydan nefret ediyorum, olayın örtülmeye çalışılma biçiminden nefret ediyorum. Şunu söyleyebilirim ki Veliaht Prens bu durumdan benden daha fazla nefret ediyor." diye konuştu.

Öte yandan, Trump ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddialarına ilişkin ise "teşkilatın şüpheleri olduğunu fakat kesin bir sonuca varmadığını" iddia etti.

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abd başkanı donald trump cemal kaşıkçı cinayeti Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman

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