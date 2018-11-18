Trump'tan Kaşıkçı cinayeti ses kaydı açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğü sırada alınan ses kayıtlarını dinlemek istemediğini ve kayıtların çok vahşice olduğunu söyledi.

Fox News kanalına röportaj veren Trump, Kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kayıtlarının ABD'nin elinde olduğunu teyit etti ve kayıt hakkında detaylı bilgi aldığını ifade etti.

Ses kayıtlarını "acı çekme tapesi" olarak niteleyen Trump, "Kaydı duymak istemedim, dinlemek için bir sebebim de yoktu. Oldukça şiddet dolu, vahşice ve berbattı." diye konuştu.

Suudi yetkililere yaptırım uyguladıklarını hatırlatan Trump, "Aynı zamanda bir müttefikimiz söz konusu ve birçok noktada çok iyi olan bir müttefiki bırakmak istemiyorum." dedi.

