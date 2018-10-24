HABER

Trump'tan Kaşıkçı Cinayetinde Prens Selman İması

24.10.2018 17:16 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlusunun Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman olabileceğini ilk kez dile getirdi

Trump'tan Kaşıkçı Cinayetinde Prens Selman İması

Başkan Donald Trump, Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlusunun Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman olabileceğini ilk kez dile getirdi.

Trump, Bin Selman için “Orada işleri Prens yürütüyor ve sorumlu olacak birisi varsa o da Prenstir” dedi.

Trump daha önceki açıklamalarında Prens’in cinayetle ilgisi olduğu iddialarını kesin bir dille reddettiğini ve kendisinin de prense inandığını söylüyordu.

Trump Suudi Arabistan’la yapılacak silah satışı anlaşmasının iptal edilmesine ve Suudiler’in ABD’deki yatırımlarının dondurulmasına gerek olmadığını söylemişti.

Trump röportajda Prens’in cinayetin sorumlularının kendi altındaki yetkililer olduğunu söylediğinde onlara inanmak istediğini kaydetti ancak sorumluluğun daha üst düzeyde olabileceğini ilk kez dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise ABD’nin Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı bazı Suudi yetkililerin vizelerini iptal ettiğini açıkladı. Vizelerin geri alınması Truımp yönetiminin Kaşıkçı konusunda ilk cezai uygulaması oldu.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Clinton Çiftinin Evine Patlayıcılı Paket GönderildiClinton Çiftinin Evine Patlayıcılı Paket Gönderildi
Tusk: Arkasında kim olursa olsun Kaşıkçı cinayeti aydınlatılmalıTusk: Arkasında kim olursa olsun Kaşıkçı cinayeti aydınlatılmalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suudi Veliaht Prens'ten flaş Türkiye açıklaması

Suudi Veliaht Prens'ten flaş Türkiye açıklaması

ABD'de büyük şok! Beyaz Saray'da da bomba paniği

ABD'de büyük şok! Beyaz Saray'da da bomba paniği

Clintonlar'ın evinde bomba alarmı

Clintonlar'ın evinde bomba alarmı

NASA'dan şaşırtan görüntü: Nasıl bu hale geldi?

NASA'dan şaşırtan görüntü: Nasıl bu hale geldi?

İran'dan kriz yaratacak açıklama: ABD'nin parmağı var!

İran'dan kriz yaratacak açıklama: ABD'nin parmağı var!

ABD'den sonra İngiltere de yaptırım kararı aldı

ABD'den sonra İngiltere de yaptırım kararı aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.