Trump'tan Kaşıkçı Cinayetinde Prens Selman İması

Başkan Donald Trump, Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlusunun Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman olabileceğini ilk kez dile getirdi.

Trump, Bin Selman için “Orada işleri Prens yürütüyor ve sorumlu olacak birisi varsa o da Prenstir” dedi.

Trump daha önceki açıklamalarında Prens’in cinayetle ilgisi olduğu iddialarını kesin bir dille reddettiğini ve kendisinin de prense inandığını söylüyordu.

Trump Suudi Arabistan’la yapılacak silah satışı anlaşmasının iptal edilmesine ve Suudiler’in ABD’deki yatırımlarının dondurulmasına gerek olmadığını söylemişti.

Trump röportajda Prens’in cinayetin sorumlularının kendi altındaki yetkililer olduğunu söylediğinde onlara inanmak istediğini kaydetti ancak sorumluluğun daha üst düzeyde olabileceğini ilk kez dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise ABD’nin Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı bazı Suudi yetkililerin vizelerini iptal ettiğini açıkladı. Vizelerin geri alınması Truımp yönetiminin Kaşıkçı konusunda ilk cezai uygulaması oldu.

