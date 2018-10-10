Trump’tan Kaşıkçı’nın Nişanlısına Davet

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasına girmesi sonrasında ortadan kaybolmasına Amerika’dan tepkiler gelmeye devam ediyor. Başkan Donald Trump, Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasıyla ilgili olarak Suudiler’le en üst düzeyde görüştüğünü söyledi, “Kötü bir durum” dedi.

Başkan Trump, dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Ben de herkes kadar biliyorum. Suudilerle görüşeceğim” demişti. Trump, Oval Ofis’te gazetecilere bugün yaptığı açıklamada Suudi gazetecinin ortadan kaybolmasını “Kötü bir durum” olarak niteledi. Başkan Trump Suudilerle en üst düzeyde görüştüğünü söyledi ancak bu görüşmeye ilişkin ayrıntı vermedi.

Trump ayrıca “Kayıp Suudi gazeteci konusunda Türkiye ile yakın işbirliği içindeyiz” dedi.

Trump, Cemal Kaşıkçı meselesinin kısa zamanda anlaşılacağını, Kaşıkçı’nın konsolosluk binasına girerken görüldüğünü ancak çıkarken görülmediğini söyledi.

Başkan Donald Trump Suudi gazetecinin evlenmeyi planladığı nişanlısı Hatice Cengiz’e de atıfta bulundu, Beyaz Saray’ın kendisiyle irtibata geçtiğini, Kaşıkçı’nın nişanlısının Beyaz Saray’a davet edileceğini belirtti.