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Trump’tan Kaşıkçı’nın Nişanlısına Davet

10.10.2018 20:30 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump bugün yaptığı açıklamada “Kayıp Suudi gazeteci konusunda Türkiye ile yakın işbirliği içindeyiz” dedi, Kaşıkçı’nın nişanlısının Beyaz Saray’a davet edileceğini belirtti

Trump’tan Kaşıkçı’nın Nişanlısına Davet

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasına girmesi sonrasında ortadan kaybolmasına Amerika’dan tepkiler gelmeye devam ediyor. Başkan Donald Trump, Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasıyla ilgili olarak Suudiler’le en üst düzeyde görüştüğünü söyledi, “Kötü bir durum” dedi.

Başkan Trump, dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Ben de herkes kadar biliyorum. Suudilerle görüşeceğim” demişti. Trump, Oval Ofis’te gazetecilere bugün yaptığı açıklamada Suudi gazetecinin ortadan kaybolmasını “Kötü bir durum” olarak niteledi. Başkan Trump Suudilerle en üst düzeyde görüştüğünü söyledi ancak bu görüşmeye ilişkin ayrıntı vermedi.

Trump ayrıca “Kayıp Suudi gazeteci konusunda Türkiye ile yakın işbirliği içindeyiz” dedi.

Trump, Cemal Kaşıkçı meselesinin kısa zamanda anlaşılacağını, Kaşıkçı’nın konsolosluk binasına girerken görüldüğünü ancak çıkarken görülmediğini söyledi.

Başkan Donald Trump Suudi gazetecinin evlenmeyi planladığı nişanlısı Hatice Cengiz’e de atıfta bulundu, Beyaz Saray’ın kendisiyle irtibata geçtiğini, Kaşıkçı’nın nişanlısının Beyaz Saray’a davet edileceğini belirtti.

Trump, durumdan Suudileri sorumlu tutup-tutmadığı yönündeki soruya da “Kimse tam olarak neler olduğunu bilmiyor” sözleriyle karşılık verdi. Kaşıkçı’nın hala hayatta olmasını umduğunu belirtti.

Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence de Trump’ın açıklaması öncesinde İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na ziyareti sonrasında ortadan kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetine ilişkin soruşturmada yardım önerisinde bulundu. Pence “Yardımcı olmaya hazırız” mesajı verdi.

Mike Pence’e katıldığı bir radyo programında Washington’ın Suudi Arabistan’ın talep etmesi halinde İstanbul’daki Suudi Konsolosluğu’na FBI uzmanlarını gönderip-göndermeyeceği soruldu. Başkan Yardımcısı Pence “Amerika’nın her şekilde yardıma hazır olduğunu düşünüyorum” dedi.

Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ı eleştiren muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı en son 2 Ekim günü İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluğuna girerken görüntülenmiş ancak kendisinden daha sonra haber alınamamıştı.

Başkan Yardımcısı Mike Pence konuyla ilgili 2 gün önce paylaştığı Twitter mesajında da “Suudi gazeteciye ilişkin haberlerden rahatsızlık duydum. Doğruysa trajik bir gün. Dünyada gazetecilere yönelik şiddet basın özgürlüğü ve insan hakları için tehdit. Özgür dünya sorularına yanıt verilmesini hak ediyor” sözleriyle endişesini dile getirmişti.

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