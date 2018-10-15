WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme ihtimaline ilişkin, "Bunlar serseri katiller olabilir. Kim bilir? Bunun sonuna kadar gitmeye çalışıyoruz." dedi.
Trump, Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına değerlendirmeler yaptı.
Sabah saatlerinde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda Cemal Kaşıkçı konusunu görüştüğünü ve Kral Selman'ın "Kaşıkçı'ya ne olduğu konusunda bir bilgiye sahip olduklarını kesin bir dille reddettiğini" belirtti.
- Pompeo Türkiye'ye de gidebilir
Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir saat içinde uçağa binerek Suudi Arabistan'a gitmesi konusunda talimat verdiğini ve Pompeo'nun gerekli olması halinde Türkiye'ye de gideceğini söyledi.
Trump, Kral Selman'ın kendisine Türkiye ile Suudi Arabistan'ın el ele verip bu konuyu soruşturacaklarını söylediğini de iletti.
- "Serseri katiller olabilir"
ABD Başkanı Trump, Kral Selman'ın Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin sözlerine atıfta bulunarak, "O gerçekten bilmiyor. Onun aklını okumak istemem ama bana sanki bu kişiler (Kaşıkçı'yı öldürenler) serseri katiller olabilir gibi geldi. Kim bilir? Bunun sonuna kadar gitmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Trump, bu açıklamasından kısa süre önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Suudi Arabistan vatandaşına ne olduğu konusunda bir bilgisi olmadığını söyleyen Suudi Arabistan Kralı ile konuştum. Kral bana, olanlara yanıt bulmak için Türkiye ile yakın olarak çalıştıklarını söyledi." ifadelerini kullanmıştı.
Donald Trump ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Kral Selman ile görüşmesi için acilen bu ülkeye göndereceğini de belirtmişti.
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