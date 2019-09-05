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Trump’tan Kasırga Öncesi Kafaları Karıştıran Alabama İddiası

05.09.2019 20:45 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, kasırganın aslında güzergahında olmayan Alabama eyaletinin kasırga yüzünden ciddi tehdit altında olduğunu söylemesi ve bu iddiasında ısrar etmesi kafaları karıştırdı

Trump’tan Kasırga Öncesi Kafaları Karıştıran Alabama İddiası

Başkan Donald Trump, kasırganın aslında güzergahında olmayan Alabama eyaletinin kasırga yüzünden ciddi tehdit altında olduğunu söylemesi ve bu iddiasında ısrar etmesi kafaları karıştırdı.

Çarşamba günü Beyaz Saray’daki kasırga brifingi sırasında Trump, Ulusal Kasırga Merkezi’nin geçen Perşembe günü hazırladığı bir haritayı kameralara gösterdi.

Bu haritada Dorian’ın Florida’yı vurabileceği gösteriliyor ayrıca elle çizilmiş gibi görünen yarım çember kasırganın etki alanının Alabama’nın bir kısmını da kapsayabileceği izlenimini veriyordu.

Trump’ın daha sonra yazdığı Twitter mesajında Kuzey ve Güney Carolina ile birlikte Alamaba’yı da Dorian’dan etkilenecek yerler arasında belirtmesi şüpheyle karşılandı.

Alabama eyaletindeki Ulusal Meteoroloji Merkezi durumu açıklığa kavuşturmak için bir Twitter mesajı yayınladı. Mesajda “Alabama Dorian’dan hiç etkilenmeyecek. Tekrar ediyoruz Alabama’da Dorian Kasırgası’nın hiç etkisi görülmeyecek” denildi.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi sözcüsü Christopher Vacarro da Alabama’nın Dorian’ın mevcut güzergahında olmadığını bildirdi.

Pazartesi günü Trump bazı senaryoların doğru olması halinde Alabama’nın az da olsa zarar görebileceğini söylemişti.

Trump Çarşamba günü muhabirlere Alabama’nın ilk tahminler arasında olduğunu bildiğini söyledi ve yakında bundan daha iyi bir harita yayınlayacaklarını, bu haritada fırtınanın nereden nereye gideceğine dair farklı senaryoların her birinin bir çizgiyle gösterileceğini kaydetti. Birçok güzergah modelinin doğrudan Alabama’dan geçtiğini söyleyen Trump, Alabama’nın kasırgadan bazı senaryolara göre hafif bazılarına göreyse sert etkilenebileceğinin görüldüğünü, bazı projeksiyonlarda bu şansın yüzde 95 olduğunu söyledi.

Ancak uzmanlara göre ABD’de herhangi bir yerin Dorian’dan etkilenme olasılığı yüzde 60 civarında.

Trump daha sonra 28 Ağustos tarihli bir haritayı Twitter’dan paylaştı “Gördüğünüz gibi neredeyse tüm modeler fırtınanın Florida’dan geçerek Georgia ve Alabama’yı vurmasını öngörüyordu. Yalan haberlerin özrü kabul edilir” dedi.

Miami Üniversitesi’nden kasırga araştırmacısı Brian McNoldy, Başkan için “O ne konuştuğunu ya da o haritada neyin öngörüldüğünü bilmiyor. O dönemde Alabama her zamankinden daha az risk altındaydı” ifadelerini kullandı.

Ulusal Kasırga Merkezi ise kasırgayla ilgili 45 farklı senaryo açıklamıştı. Alabama ise bunların hiçbirine dahil değildi.

Colorado Devlet Üniversitesi’nden araştırmacı Phil Klotzbach ise “Trump yanlışlık yaptığını kabul edip yoluna devam etmeli” dedi.

Weather.com’dan meteoroloji uzmanı Bob Henson, “Alabama beş günlük tahminin içinde değildi. Yalnızca eyaletin güneydoğu ucu bir süreliğine dahil olmuştu ancak bu senaryonun olasılığı da Cumartesi ve Pazar günleri iyice azaldı” dedi.

Uzmanlara göre Cuma günü hava tahminleri Alabama’nın çok az bir kısmını bu projeksiyonmun içinde gösterirken Cumartesi sabahı Trump Alabama için uyarısını yapmadan 24 saat önce bu olasılık ortadan kalkmıştı. Başkan Trump fırtınayla ilgili düzenli olarak bilgilendiriliyor.

Meteoroloji uzmanı Ryan Maue, Başkan potansiyel bir afet karşısında halka yardım etmek istiyorsa Tweet’lerinin gerçeği yansıtmasının önemli olduğuna dikkat çekti ve Başkan’ın eski bilgileri paylaşmasının yanlış olduğunu söyledi.

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