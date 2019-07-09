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Trump’tan Katar’a övgüler

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2019 21:37 | Son Güncelleme

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, “Saygıdeğer ve dünyanın pek çok yerinde lider olarak görülen Katar Emiri ile görüşmek bir onur” dedi.ABD’ye ziyaret düzenleyen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Trump’tan Katar’a övgüler

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, “Saygıdeğer ve dünyanın pek çok yerinde lider olarak görülen Katar Emiri ile görüşmek bir onur” dedi.
ABD’ye ziyaret düzenleyen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Başkanlık Ofisi Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te görüşen ikili basına açıklamalarda bulundu. Katar Emiri’nin dünya siyasetinde etkili bir aktör olduğunu belirten Trump, “Saygıdeğer ve dünyanın pek çok yerinde lider olarak görülen Katar Emiri ile görüşmek bir onur birbirimizi uzun süredir tanıyoruz, uzun süredir arkadaşız” ifadelerini kullandı.
İki ülkenin çok önemli işbirlikleri yürüttüklerini belirten Trump, Katar’ın ABD’ye ciddi yatırımlar yaptığını ve ABD’den de birçok ticari uçak satın aldığını belirtti. Askeri iş birliklerine de değinen Trump, Katar’ın sahip olduğu El Udeid Hava Üssü’nden övgü ile bahsetti.

Trump’tan Katar’a övgüler

Trump’tan Katar’a övgüler

Trump’tan Katar’a övgüler

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