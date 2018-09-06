HABER

Trump'tan Katolik Kiliselerindeki çocuk istismarı yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 22:00 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Bunları görmek çok üzücü. Çok sayıda kişinin dahil olması ve bu olayların uzun zamandan beri yaşanması üzücü. 70 senelik bir zamana uzanıyor, bu yaşanan olaylar Katolik Kilisesi adına çok olumsuz bir gelişme"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya eyaletinde, yüzlerce Katolik rahibin binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bunları görmek çok üzücü." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da hükümete yakınlığıyla bilinen Daily Caller adlı muhafazakar internet sitesine, ülkede çok sayıda Katolik rahibin çocuklara yönelik cinsel istismarını değerlendirdi.

Trump, "Bunları görmek çok üzücü. Çok sayıda kişinin dahil olması ve bu olayların uzun zamandan beri yaşanması üzücü. 70 senelik bir zamana uzanıyor, bu yaşanan olaylar Katolik Kilisesi adına çok olumsuz bir gelişme.” ifadelerini kullandı.

ABD'nin Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro, iki yıllık bir soruşturmanın ardından, çocuklara yönelik cinsel istismarların Pensilvanya ve Vatikan'daki kıdemli kilise yetkililerince ''sistematik'' bir şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarını söylemişti.

Tahkikat jürisi ise 300'den fazla rahibin 1950'lerin ortalarından beri çocukları istismar ettiğini belirterek, Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı yüzlerce rahibi binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlamıştı.

Jüri, raporunda bazı kayıtların kaybolduğunu ve cinsel istismar kurbanı bazı çocuklar konuşmaktan korktuğu için tacize uğrayanların sayısının çok daha yüksek olduğuna inandığını kaydetmişti.

Kurbanların çoğunun erkek çocuklar olduğuna dikkati çeken jüri, tecavüze kadar uzanan her türlü cinsel taciz olayına rastlandığını ifade etmişti.

PARTNEROturduğu yeri görenler... Böyle yolculuk yapınca...Oturduğu yeri görenler... Böyle yolculuk yapınca...
Kurtların saldırdığı 78 küçükbaş telef olduKurtların saldırdığı 78 küçükbaş telef oldu
Cuma namazı saat kaçta? 7 Eylül 2018 diyanete göre il il Cuma namazı vakitleriCuma namazı saat kaçta? 7 Eylül 2018 diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD abd başkanı donald trump Çocuk istismarı Katolik kiliseleri

En Çok Okunan Haberler

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

MİT'ten Moldova'da filmleri aratmayan operasyon! 6 FETÖ'cü yakalandı

MİT'ten Moldova'da filmleri aratmayan operasyon! 6 FETÖ'cü yakalandı

Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!

Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Son dakika! İstanbul Bostancı açıklarında helikopter düştü

Son dakika! İstanbul Bostancı açıklarında helikopter düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
6 Eylül Süper Loto Çekiliş Sonuçları

6 Eylül Süper Loto Çekiliş Sonuçları

Resimli Cuma mesajları 2018 - 7 Eylül Cuma gününe özel en anlamlı resimli Cuma mesajları

Resimli Cuma mesajları 2018 - 7 Eylül Cuma gününe özel en anlamlı resimli Cuma mesajları

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 7 Eylül Cuma hutbesi)

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 7 Eylül Cuma hutbesi)

Cuma namazı saat kaçta? 7 Eylül 2018 diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 7 Eylül 2018 diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!

Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!

Gri listede aranan terörist Nurettin Canan yakalandı

Gri listede aranan terörist Nurettin Canan yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.