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Trump'tan, Kavanaugh hakkındaki iddialara tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 19:22 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - “(Yüksek Mahkeme adayı Kavanaugh) Radikal sol siyasetçiler tarafından saldırı altında. Bu kişiler cevap vermek istemiyor, sadece mahvedip (atamayı) geciktirmek istiyorlar” - “(Kavanaugh tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığını iddia eden) Dr. Ford’un iddiaları söylediği kadar kötü olsaydı, yerel emniyet birimleri kendisinin ya da ailesinin suçlamalarıyla şimdiye kadar harekete geçerdi. Kendisinden dosyaları çıkartmasını istiyorum, biz de bu şekilde tarihini, zamanını ve mekanını öğrenmiş oluruz”

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme üyeliği için aday gösterdiği Washington DC Temyiz Mahkemesi Yargıcı Brett Kavanaugh hakkındaki cinsel taciz iddialarına ilişkin, “Yargıç Brett Kavanaugh iyi bir adam, kusursuz bir kariyeri var ve radikal sol siyasetçiler tarafından saldırı altında.” değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Twitter hesabından Kavanaugh hakkındaki iddialara ilişkin paylaşımda bulundu.

“Yargıç Brett Kavanaugh iyi bir adam, kusursuz bir kariyeri var ve radikal sol siyasetçiler tarafından saldırı altında. Bu kişiler cevap vermek istemiyor, sadece mahvedip (atamayı) geciktirmek istiyorlar. Gerçeklerin bir anlamı yok. Ben D.C.’de bu muameleye her gün maruz kalıyorum.” ifadesini kullanan Trump, Kavanaugh’un kendisine 1980'li yıllarda cinsel tacizde bulunduğunu iddia eden akademisyen Christine Blasey Ford'a da seslendi.

Trump, şunları kaydetti:

“Hiç şüphem yok ki Dr. Ford’un iddiaları söylediği kadar kötü olsaydı, yerel emniyet birimleri kendisinin ya da ailesinin suçlamalarıyla şimdiye kadar harekete geçerdi. Kendisinden dosyaları çıkartmasını istiyorum, biz de bu şekilde tarihini, zamanını ve mekanını öğrenmiş oluruz.”
Washington Post gazetesine röportaj veren Dr. Ford, 1980’li yıllarda aynı liseye gittikleri sırada sarhoş olan Kavanaugh’un kendisini elle taciz ettiğini ve kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığını öne sürmüştü.

Ford’un gelecek hafta Senato’da Kavanaugh ile ifade vermesi bekleniyordu. Ancak Ford iddialarının Senato’daki ifadesinden önce FBI tarafından soruşturulmasını istemişti. Kavanaugh ise hakkında yapılan suçlamaları reddetmişti.

Yüksek Mahkeme üyeliği için Kongre’nin onayına ihtiyacı olan Brett Kavanaugh’ın kendisiyle ilgili oturum süreci tamamlanırken, Senato Adalet Komisyonunun bu hafta adaylığını oylaması bekleniyor.

ABD’nin en saygın okullarından biri kabul edilen Yale Üniversitesinde hukuk bölümünden mezun olan Kavanaugh’un, annesi ve babası da hukuk fakültesi mezunu.

Harvard, Yale ve Georgetown gibi saygın üniversitelerde hukuk dersleri veren 53 yaşındaki Kavanaugh, eski Başkan George W. Bush’a da danışmanlık yapmıştı.

Kavanaugh ayrıca, yalan söylediği gerekçesiyle Bill Clinton’ın görevden alınmasını öngören tasarıyı hazırlayan hukuk adamlarından biri olarak da biliniyor.

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