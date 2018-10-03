HABER

Trump’tan Kavanaugh Mesajı: 'Kongre’ye Yalan Söylemişse Bu Kabul Edilemez'

03.10.2018 01:19 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği yargıç Brett Kavanaugh ile ilgili cinsel saldırı iddialarını soruşturan FBI, soruşturma kapsamında Kavanaugh’nun arkadaşı Mark Judge'la görüştü

Trump’tan Kavanaugh Mesajı: 'Kongre’ye Yalan Söylemişse Bu Kabul Edilemez'

Başkan Donald Trump’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği yargıç Brett Kavanaugh ile ilgili cinsel saldırı iddialarını soruşturan FBI, soruşturma kapsamında Kavanaugh’nun arkadaşı Mark Judge'la görüştü. Cinsel saldırı iddiasını gündeme getiren Christine Blasey Ford’un saldırı esnasında odada olduğunu iddia ettiği isimler arasında Mark Judge da bulunuyordu.

Mark Judge daha önce cinsel saldırı iddialarını avukatları aracılığıyla yalanlamıştı. Mark Judge’ın FBI yetkililerine soruşturma kapsamında hangi bilgileri verdiği bilinmiyor.

Kavanaugh geçtiğimiz hafta Senato Adalet Komisyonu’nda verdiği ifadede “Hiçbir zaman kendimi kaybedecek kadar içmedim” demişti. Kavanaugh’yu öğrencilik yıllarından tanıyan bazı arkadaşları ise bunun aksini savundu. Arkadaşları Kavanaugh’nun zaman zaman alkol sebebiyle öfkesini kontrol edemediğini iddia etti.

Senato’da Kavanaugh için yapılacak oylamada destek için FBI soruşturmasını şart koşan Cumhuriyetçi Senatör Jeff Flake, Senato Komisyonu’na yalan söylediğinin tespit edilmesi durumunda yargıç Kavanaugh’nun adaylığının düşeceği mesajını vermişti.

Başkan Trump dün Kanada'yla ticaret anlaşması vesilesiyle düzenlediği basın toplantısı sırasında Kavanaugh’nun yalan söylediğini düşünmediğini ifade etmişti. Trump’a aynı soru bugün de yöneltildi. Başkan Trump yine yargıç Kavanaugh’nun arkasında durdu ancak “Kongre’ye yalan söylenmemeli. Bu kabul edilemez” sözleriyle Kavanaugh’nun yalan söylediğinin tespit edilmesi durumunda bunu hoş görmeyeceğinin mesajını verdi.

Trump cephesinin beklentisi FBI soruşturmasının hızlı bir şekilde tamamlanması ve Cuma günü de Senato’da Kavanaugh için oylama yapılması. FBI Kavanaugh hakkındaki soruşturmayı tamamladıktan sonra bulgularını Senato'yla paylaşacak. Bazı Cumhuriyetçi senatörler bulguların kamuya açık şekilde paylaşılması gerektiği görüşünü dile getirdi.

PARTNEREn iyi fotoğraf çeken telefonlar!En iyi fotoğraf çeken telefonlar!
İzmir’de Kocaoğlu Sonrası Tartışılıyorİzmir’de Kocaoğlu Sonrası Tartışılıyor
NYT'den Trump'a 'vergi kaçakçılığı' suçlamasıNYT'den Trump'a 'vergi kaçakçılığı' suçlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Kütahya'da cami tuvaletinde inanılmaz olay! Biri öldü diğeri hastanede

Kütahya'da cami tuvaletinde inanılmaz olay! Biri öldü diğeri hastanede

Ali Koç açıkladı: ''Gerektiğinde kimse ile yolları ayırmak konusunda tereddüt etmeyiz"

Ali Koç açıkladı: ''Gerektiğinde kimse ile yolları ayırmak konusunda tereddüt etmeyiz"

Porto - Galatasaray maçının kanalı açıklandı!

Porto - Galatasaray maçının kanalı açıklandı!

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

İlginizi Çekebilir

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na giden ünlü gazeteciden haber alınamıyor

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na giden ünlü gazeteciden haber alınamıyor

NYT'den Trump'a 'vergi kaçakçılığı' suçlaması

NYT'den Trump'a 'vergi kaçakçılığı' suçlaması

Savaş çıkartacak hamle! Rusya resmen açıkladı

Savaş çıkartacak hamle! Rusya resmen açıkladı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa edeceğini açıkladı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa edeceğini açıkladı

Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Gereken önlemleri alacağız

Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Gereken önlemleri alacağız

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.