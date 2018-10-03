Trump’tan Kavanaugh Mesajı: 'Kongre’ye Yalan Söylemişse Bu Kabul Edilemez'

Senato’da Kavanaugh için yapılacak oylamada destek için FBI soruşturmasını şart koşan Cumhuriyetçi Senatör Jeff Flake, Senato Komisyonu’na yalan söylediğinin tespit edilmesi durumunda yargıç Kavanaugh’nun adaylığının düşeceği mesajını vermişti.

Kavanaugh geçtiğimiz hafta Senato Adalet Komisyonu’nda verdiği ifadede “Hiçbir zaman kendimi kaybedecek kadar içmedim” demişti. Kavanaugh’yu öğrencilik yıllarından tanıyan bazı arkadaşları ise bunun aksini savundu. Arkadaşları Kavanaugh’nun zaman zaman alkol sebebiyle öfkesini kontrol edemediğini iddia etti.

Mark Judge daha önce cinsel saldırı iddialarını avukatları aracılığıyla yalanlamıştı. Mark Judge’ın FBI yetkililerine soruşturma kapsamında hangi bilgileri verdiği bilinmiyor.

Başkan Donald Trump’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği yargıç Brett Kavanaugh ile ilgili cinsel saldırı iddialarını soruşturan FBI, soruşturma kapsamında Kavanaugh’nun arkadaşı Mark Judge'la görüştü. Cinsel saldırı iddiasını gündeme getiren Christine Blasey Ford’un saldırı esnasında odada olduğunu iddia ettiği isimler arasında Mark Judge da bulunuyordu.

Başkan Trump dün Kanada'yla ticaret anlaşması vesilesiyle düzenlediği basın toplantısı sırasında Kavanaugh’nun yalan söylediğini düşünmediğini ifade etmişti. Trump’a aynı soru bugün de yöneltildi. Başkan Trump yine yargıç Kavanaugh’nun arkasında durdu ancak “Kongre’ye yalan söylenmemeli. Bu kabul edilemez” sözleriyle Kavanaugh’nun yalan söylediğinin tespit edilmesi durumunda bunu hoş görmeyeceğinin mesajını verdi.

Trump cephesinin beklentisi FBI soruşturmasının hızlı bir şekilde tamamlanması ve Cuma günü de Senato’da Kavanaugh için oylama yapılması. FBI Kavanaugh hakkındaki soruşturmayı tamamladıktan sonra bulgularını Senato'yla paylaşacak. Bazı Cumhuriyetçi senatörler bulguların kamuya açık şekilde paylaşılması gerektiği görüşünü dile getirdi.

