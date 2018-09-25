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Trump’tan Kavanaugh’ya Yine Destek

25.09.2018 20:47 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Anayasa Mahkemesi adayı Brett Kavanaugh’yu cinsel saldırıyla suçlayan ikinci kadını inandırıcı bulmadığını söyledi

Trump’tan Kavanaugh’ya Yine Destek

Başkan Donald Trump, Anayasa Mahkemesi adayı Brett Kavanaugh’yu cinsel saldırıyla suçlayan ikinci kadını inandırıcı bulmadığını söyledi. Trump’ın sözlerinin nedeni kadının kendisinin de Kavanaugh’nun bulunduğu partide içkili olduğunu itiraf etmesi.

Pazar günü New Yorker dergisinin bir makalesinde Kavanaugh’yu suçlayan Deborah Ramirez olayın Yale Üniversitesi’nin 1983-84 akademik yılında yaşandığını ve Kavanaugh’nun alkol alınan bir partide kendisine teşhircilik yaptığını iddia etmişti.

Senato Adalet Komisyonu Perşembe günü Kavanaugh ve Christine Blasey Ford’un katılacağı bir oturum düzenlemeye hazırlanıyor.

Ford, geçen hafta Kavanaugh’yu 1982’de kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlamıştı. Kavanaugh her iki kadının suçlamalarını da reddediyor.

Trump, Ramirez’in de ifade verip vermemesi gerektiği sorusunu “Suçlamayı yapan ikinci kişinin elinde hiçbir şey yok. Sarhoş olduğunu ve zaman aşımı olduğunu kendisi de kabul ediyor” diye yanıtladı.

Trump, Kavanaugh’nun Pazartesi günü Fox Haber kanalına verdiği röportaj için “O çok dürüsttü” diye konuştu. Kavanaugh röportajda “Ben hiç kimseye cinsel saldırıda bulunmadım” demişti.

Kavanaugh’dan övgüyle bahseden Trump “O çok kaliteli bir insan, o harika bir zeka” ifadelerini kullandı ve Demokratlar’ı yargıcı olmadığı biri gibi göstermekle suçladı.

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