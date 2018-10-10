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TRUMP'TAN, KAYIP GAZETECİ AÇIKLAMASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 21:44 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Dnald Trump, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili, Suudi Arabistan'dan en üst düzey yetkililerle konuştuğunu ve konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 10 Ekim (DHA) ABD Başkanı Dnald Trump, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili, Suudi Arabistan'dan en üst düzey yetkililerle konuştuğunu ve konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi. İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasına girmesinden sonra Gazeteci Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamamasını 'korkunç bir durum' olarak niteleyen Trump, Suudi yetkililerle en üst düzeyde yaptığını söylediği görüşmeye ilişkin ayrıntı ise vermedi. Trump, durumdan Suudi Arabistan'ı sorumlu tutup tutmadığı sorusuna "Kimse tam olarak neler olduğunu bilmiyor" diye karşılık verdi.

Kayıp gazeteci konusunda Türkiye ile yakın işbirliği içinde olduklarını da kaydeden Trump, "Kaşıkçı'nın öldürülmüş olabileceğinden endişe duyup duymadıkları" yönündeki soruya verdiği yanıtta, "Elbetteki bu konudan endişe duyuyoruz. Kaşıkçı'nın evlenmeyi planladığı nişanlısı bize, bana ve eşime mektup yolladı. Kendisi ile bağlantı halindeyiz" dedi. Trump, Hatice Cengiz'in, Beyaz Saray'a davet edileceğini belirtti.

Trump, durumdan Suudi Arabistan'ı sorumlu tutup tutmadığı sorusuna "Kimse tam olarak neler olduğunu bilmiyor" diye karşılık verdi ve Kaşıkçı’nın hala hayatta olmasını umduğunu söyledi. Trump, "Çok üzücü, çok kötü bir durum ve sonuna kadar takip edeceğiz. Kaşıkçı'yı içeri girerken görenler var ama dışarı çıktığını gören yok. Bunu çok ciddi olarak araştıracağız. Bu çok kötü bir durum, bunun olmasına izin veremeyiz, ne gazetecilere ne de başka birilerine" diye konustu.

Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de, Trump’ın açıklaması öncesinde, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na ziyareti sonrasında ortadan kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın soruşturmasında ABD'nin yardıma hazır olduğunu söyledi. Mike Pence, katıldığı bir radyo programında "Washington’ın, Suudi Arabistan’ın istemesi durumunda İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na FBI uzmanlarını gönderip-göndermeyeceği" yönündeki soruya "'ABD'nin her şekilde yardıma hazır olduğunu düşünüyorum" cevabı verdi.

Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ı eleştiren muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı, en son 2 Ekim günü İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluğuna girerken görüntülenmiş, ancak kendisinden daha sonra haber alınamamıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Trump'ın açıklaması

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