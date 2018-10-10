TRUMP'TAN, KAYIP GAZETECİ AÇIKLAMASI

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 10 Ekim (DHA) ABD Başkanı Dnald Trump, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili, Suudi Arabistan'dan en üst düzey yetkililerle konuştuğunu ve konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi. İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasına girmesinden sonra Gazeteci Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamamasını 'korkunç bir durum' olarak niteleyen Trump, Suudi yetkililerle en üst düzeyde yaptığını söylediği görüşmeye ilişkin ayrıntı ise vermedi. Trump, durumdan Suudi Arabistan'ı sorumlu tutup tutmadığı sorusuna "Kimse tam olarak neler olduğunu bilmiyor" diye karşılık verdi.

Kayıp gazeteci konusunda Türkiye ile yakın işbirliği içinde olduklarını da kaydeden Trump, "Kaşıkçı'nın öldürülmüş olabileceğinden endişe duyup duymadıkları" yönündeki soruya verdiği yanıtta, "Elbetteki bu konudan endişe duyuyoruz. Kaşıkçı'nın evlenmeyi planladığı nişanlısı bize, bana ve eşime mektup yolladı. Kendisi ile bağlantı halindeyiz" dedi. Trump, Hatice Cengiz'in, Beyaz Saray'a davet edileceğini belirtti.