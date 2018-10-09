Trump’tan Kayıp Suudi Gazeteci Hakkında Açıklama

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna ziyareti sonrasında ortadan kaybolan ve Türk yetkililerin öldürüldüğünü iddia ettiği Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda Başkan Donald Trump da açıklama yaptı. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Başkan “Endişeliyim” dedi.

Suudi gazetecinin ortadan kaybolmasıyla başlayan kriz Başkan Trump’a Florida dönüşünde soruldu. Trump “Haberler hoşuma gitmedi. Umarım çözülür. Şu anda kimse bir şey bilmiyor. Birçok kötü haber var. Hoşuma gitmedi” diye konuştu.

Başkan Yardımcısı Mike Pence de tartışmaya dahil oldu. Twitter’dan bir mesaj paylaşan Pence “Suudi gazeteciye ilişkin haberlerden rahatsızlık duydum. Doğruysa trajik bir gün. Dünyada gazetecilere yönelik şiddet basın özgürlüğü ve insan hakları için tehdit. Özgür dünya sorularına yanıt verilmesini hak ediyor” sözleriyle endişesini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Başkan Trump’la aynı çizgide bir açıklama yaptı. Pazartesi gecesi yapılan yazılı açıklamada “Birbiriyle çelişen haberler var. Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasından endişeliyiz” dedi. Pompeo, Suudi Arabistan hükümetine Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasıyla ilgili kapsamlı bir soruşturmaya destek vermesi ve bu soruşturmanın sonuçları konusunda da şeffaf olması çağrısında bulundu.