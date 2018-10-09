Trump’tan Kayıp Suudi Gazeteci Hakkında Açıklama

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna ziyareti sonrasında ortadan kaybolan ve Türk yetkililerin öldürüldüğünü iddia ettiği Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda Başkan Donald Trump da açıklama yaptı. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Başkan “Endişeliyim” dedi.
Suudi gazetecinin ortadan kaybolmasıyla başlayan kriz Başkan Trump’a Florida dönüşünde soruldu. Trump “Haberler hoşuma gitmedi. Umarım çözülür. Şu anda kimse bir şey bilmiyor. Birçok kötü haber var. Hoşuma gitmedi” diye konuştu.
Başkan Yardımcısı Mike Pence de tartışmaya dahil oldu. Twitter’dan bir mesaj paylaşan Pence “Suudi gazeteciye ilişkin haberlerden rahatsızlık duydum. Doğruysa trajik bir gün. Dünyada gazetecilere yönelik şiddet basın özgürlüğü ve insan hakları için tehdit. Özgür dünya sorularına yanıt verilmesini hak ediyor” sözleriyle endişesini dile getirdi.
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Başkan Trump’la aynı çizgide bir açıklama yaptı. Pazartesi gecesi yapılan yazılı açıklamada “Birbiriyle çelişen haberler var. Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasından endişeliyiz” dedi. Pompeo, Suudi Arabistan hükümetine Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasıyla ilgili kapsamlı bir soruşturmaya destek vermesi ve bu soruşturmanın sonuçları konusunda da şeffaf olması çağrısında bulundu.
Dışişleri Bakanı Pompeo’ya Suudi gazeteci konusu Pazartesi günü Güney Kore ziyareti sırasında Seul’de yuvarlak masa toplantısı sırasında sorulmuş, ancak sözcü Bakan’ın bu konuyla ilgili soruları “off the record” (kayıt dışı) olarak yanıtlayacağını söylemişti. Dışişleri Bakanlığı’nın o toplantıya ilişkin kaydından bu bölüm çıkarıldı.
Suudi gazetecinin ortadan kaybolduğu haberinin geldiği 3 Ekim günü de Pompeo Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’la bir telefon görüşmesi yapmış ancak görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Suudi gazetecinin adı geçmemişti.
“Cemal nerede?”
Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan’ın İstanbul konsolosluğuna gittikten sonra ortadan kaybolmuş, nişanlısı Türk yetkililere haber vermişti. Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan konsolosluğuna girdiği anı gösteren bir fotoğrafı Kaşıkçı’nın köşe yazılarıyla katkıda bulunduğu Washington Post gazetesi yayınladı. “Kayıp gazetecinin eşi soruyor: Cemal Nerede?” başlıklı haberde kullanılan fotoğrafta Kaşıkçı'nın konsolosluğa giriş tarihinin 2 Ekim saat 13.14 olduğu görülüyor. Suudi gazetecinin konsolosluk binasından çıktığı ansa görülmüyor.
Suudi Arabistan’ın Amerika Büyükelçisi Prens Halid Bin Selman Abdulaziz, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada gazetecinin Suudi yetkililer tarafından öldürüldüğü iddialarını “asılsız” diye nitelemişti. Suudi Büyükelçi yazılı açıklamasında “Gazetecinin akıbetiyle ilgili birçok veri var.
Bunların devam eden soruşturmayla ortaya çıkmasını umuyoruz. Buna rağmen, son birkaç gündür kötü niyetli olarak bazı bilgiler sızdırılıyor, Cemal’in akıbetiyle ilgili dedikodular dönüyor” ifadelerini kullandı.
Suudi Büyükelçi soruşturmayı yürüten Suudi yetkililerin Türk yetkililerle birlikte çalıştığını söyledi, “Cemal tıpkı diğer Suudi vatandaşlarda olduğu gibi güvenliği Suudi Arabistan Krallığı için öncelik olan bir Suudi vatandaşıdır. Nerede olduğunu bulmak için her türlü çabayı göstereceğiz” dedi.
Türk yetkililer Washington Post gazetesine ve Reuters haber ajansına Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürüldüğünü söylemiş, ancak yetkililer bu kanaate nasıl vardıklarına ilişkin bir ayrıntı ya da kanıt sunmamıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’a Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki konsolosluk binasından ayrıldığını kanıtlaması, Suudi Arabistan konsolosluğunun güvenlik kamerası kayıtlarını göstermesi gerektiğini söylemişti.
CNN Televizyonu Amerikan yönetiminin Cemal Kaşıkçı’nın akıbetiyle ilgili üst düzeyde sessiz bir çalışma yürüttüğü haberini aktarmıştı.
Trump yönetiminden iki üst düzey yetkili ellerinde Türk hükümetinin Kaşıkçı’nın öldürüldüğü iddiasını doğrulayacak bir bilgi olmadığını söyledi.
Senatör Marco Rubio da Suudi gazetecinin ortadan kaybolmasıyla ilgili Amerikan cephesindeki tartışmaya dahil olmuş, “Bu son derece rahatsız edici haber doğrulanırsa, Amerika ve uygar dünya güçlü bir şekilde karşılık vermeli. Ben de Senato’daki tüm seçenekleri gözden geçireceğim” demişti.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman geçtiğimiz aylarda işadamı ve eski hükümet yetkililerine yönelik gözaltı dalgasının mimarlarından biri olarak görülüyordu.
Mike Pompeo ve Trump’ın damadı ve danışmanı olan Jared Kushner’in Muhammed Bin Selman’la yakın ilişkileri bulunuyor. Veliaht Prens Trump yönetiminin İran’ı izole etme ve ekonomik olarak da köşeye sıkıştırma çabalarının önemli bir parçası.
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