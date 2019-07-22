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Trump’tan Keşmir için ara buluculuk teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.07.2019 22:12 | Son Güncelleme

ABD’nin başkenti Washington’da Pakistan Başbakanı Imran Khan ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan’ın Hindistan ile arasındaki Keşmir sorunu için ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.ABD’nin başkenti Washington’a gelen Pakistan Başbakanı Imran Khan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

ABD’nin başkenti Washington’da Pakistan Başbakanı Imran Khan ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan’ın Hindistan ile arasındaki Keşmir sorunu için ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.
ABD’nin başkenti Washington’a gelen Pakistan Başbakanı Imran Khan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Trump, Pakistan’ın Hindistan ile anlaşmazlık yaşadığı Keşmir sorunu için ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi. Trump, Hindistan Devlet Başkanı Narendra Modi’nin de diyalog için istekli olduğunu kaydederek, “İki hafta önce Modi ile birlikteydim ve bu konu hakkında konuştuk ve ve bana ‘Bir ara bulucu ya da hakem olmak ister misiniz?’ dedi. ‘Nerede?’ dedim, ‘Keşmir’ dedi. Çünkü yıllardır devam eden bir sorun. Bence çözülmesini istiyorlar ve Imran Khan da çözülmesini istiyor. Yardım edebilirsem ara bulucu olmayı çok isterim” dedi.
Imran Khan ise Trump’a cevap olarak, “Aracılık edebilir ve çözebilirseniz. 1 milyardan fazla insan size dua edecektir” dedi.
Başkan Trump ve Hindistan Devlet Başkanı Modi, geçtiğimiz ay Japonya’nın Osaka kentindeki G-20 Zirvesi’nde bir araya gelmişti. Pakistan Başbakanı Imran Khan da zirvede yer almış ancak Modi ile ikili görüşme gerçekleştirmemişti. Pakistan, Keşmir sorununun çözülmesi için konuyu Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere çeşitli uluslararası platformlara taşımış ancak Hindistan üçüncü bir tarafın ara buluculuğuna bugüne kadar hep karşı çıkmıştı. ABD ise bugüne kadar hep Hindistan’ın politikasını destekleyerek, Keşmir’in ikili bir mesele olduğunu savunmuştu.

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