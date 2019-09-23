Trump'tan Keşmir konusunda arabuluculuğa yeşil ışık

NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, "Keşmir konusunda yardım etmeye hazırım, bunu isterim ve edebilirim. Bu çok karmaşık bir konu ve uzun zamandır devam ediyor. Fakat eğer her iki taraf da (bunu çözmeye) istekliyse ben de bunu yapmaya hazırım." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu toplantıları kapsamında ABD'nin New York kentinde bulunan Trump ve Pakistan Başbakanı İmran Han, BM binasında ikili görüşme gerçekleştirdi.

ABD-Pakistan ilişkilerinin ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı görüşmede Trump, Keşmir konusunda önemli mesajlar verdi.

Her iki ülkenin liderleriyle Keşmir konusunu görüştüğünü ve bu meselenin çözüme kavuşturulmasını istediklerini dile getiren Trump, ABD ile Pakistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri artırma konusunda da mutabık kaldıklarını söyledi.

- "Keşmir konusunda yardım etmeye hazırım"

Trump, "Keşmir konusunda yardım etmeye hazırım, bunu isterim ve edebilirim. Bu çok karmaşık bir konu ve uzun zamandır devam ediyor. Fakat eğer her iki taraf da (bunu çözmeye) istekliyse ben de bunu yapmaya hazırım." ifadesini kullandı.