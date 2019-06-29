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Trump’tan Kim’e sınırda görüşme teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 02:27 | Son Güncelleme

G-20 Zirvesi kapsamında Japonya'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a görüşme teklifinde bulundu - Trump: - "Kuzey Kore lideri bunu görüyorsa, kendisiyle sınırdaki silahsızlandırılmış bölgede buluşarak elini sıkmak ve merhaba demek istiyorum"

WASHINGTON (AA) - G-20 Zirvesi kapsamında Japonya'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'a görüşme teklifinde bulundu.

Trump, Twitter'dan G-20 Zirvesi'nde çeşitli ülke liderleriyle yaptığı görüşmeler sonrasında Güney Kore'ye gideceğini duyurdu.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Japonya'dan ayrılacaklarını belirten Trump, "Kuzey Kore lideri bunu görüyorsa, kendisiyle sınırdaki silahsızlandırılmış bölgede buluşarak elini sıkmak ve merhaba demek istiyorum." ifadesini kullandı.

- Trump-Kim zirvesinden sonuç çıkmamıştı

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı.

İki lider 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya gelmiş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız olarak sona ermişti. Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

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Donald Trump G20 Zirvesi Güney Kore Kuzey Kore lideri Kim Jong Un

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