Trump'tan Kongre'ye Türkiye Mektubu

Başkan Donald Trump Kongre'ye bir mektup göndererek Türkiye'yi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi adı verilen ve gelişmekte olan ülkelere bazı ürünlerde gümrük muafiyeti sağlayan programdan çıkarma niyeti olduğunu bildirdi.

Trump Kongre'ye gönderdiği mektupta "Türkiye'nin GTS'den yararlanan gelişmekte olan ülkeler listesinde yer almamasın gerektiğine karar verdiğim için bu adımı atıyorum" diye yazdı. Trump Türkiye'nin GTS programından faydalanan ülkeler listesine alındığından bu yana geçen 45 yılda Türkiye'nin ekonomisinin büyüdüğünü ve çeşitlendiğini savundu.

Türkiye'de kişi başına düşen milli gelirde yaşanan artış, yoksulluk oranlarındaki düşüş ve hem ticaret ortaklarında hem de sektörel anlamda ihracattaki çeşitlenmeyi bu kararına gerekçe olarak gösterdi. Başkan Trump mektubun son bölümünde "Amerika Türkiye ile adil ve karşılıklı ticarete bağlı kalmaya devam etmektedir" ifadesini kullandı.

Türkiye Amerika'nın 1974 yılında devreye soktuğu Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi programına 1975 yılında dahil oldu. Söz konusu program aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı gelişmekte olan ülkelere Amerika pazarına gümrüksüz giriş imkanı sağlıyor.